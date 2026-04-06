Thời sự Chính trị

Sáng nay 6-4, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Văn Duẩn

(NLĐO) - Sáng nay 6-4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn bộ máy nhà nước

Theo Chương trình, 8 giờ sáng nay 6-4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XVI tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Một phiên họp của Quốc hội Khóa XV. Ảnh: Vũ Hiếu

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7 giờ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Kỳ họp thứ Nhất khai mạc vào sáng 6-4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-4. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 11 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6-4 đến 12-4; đợt 2 từ ngày 20-4 đến 23-4 và dự phòng ngày 24 và 25-4.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên được Quốc hội Khóa XVI xem xét, quyết định là kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm các thiết chế của nhiệm kỳ mới vận hành ổn định, liên tục và thông suốt.

Cùng với đó, xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để các đại biểu nghiên cứu.

Bầu, phê chuẩn tổng số 39 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước

Thông tin về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết Quốc hội khóa XVI sẽ bầu, phê chuẩn tổng số 39 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cụ thể, Quốc hội sẽ trực tiếp bầu các chức danh gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước…

Cùng với đó, Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh trong Chính phủ như: Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; cùng một số chức danh khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Nhấn mạnh việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn tới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cũng nêu rõ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao về hoàn thiện thể chế và thúc đẩy tăng trưởng, việc Quốc hội bầu và phê chuẩn đội ngũ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín có ý nghĩa quyết định với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

"Đây không chỉ là công tác nhân sự mà còn là tiền đề quan trọng để mở ra một nhiệm kỳ với kỳ vọng đổi mới, hành động và phát triển" - bà Tạ Thị Yên khẳng định.

Sáng 5-4, phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

Sáng mai 6-4, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và làm công tác tổ chức, nhân sự

(NLĐO) - Đúng 8 giờ sáng mai 6-4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ được Quốc hội bầu vào đầu tuần tới

(NLĐO) - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu, phê chuẩn khoảng 39 chức danh, trong đó có bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ....

