Thời sự

Sáng tạo trong cải cách hành chính

Bài và ảnh: QUỐC ANH

Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cấp xã tại TP HCM đã nhanh chóng ổn định, không để gián đoạn công việc


Chiều 19-9, UBND TP HCM tổ chức hội nghị "Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn TP HCM trong tình hình mới".

Nhanh chóng ổn định

Tại hội nghị, lãnh đạo 8 xã, phường, đặc khu đã báo cáo công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, trong đó đã nêu những giải pháp, mô hình mới, sáng tạo để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong giai đoạn mới - thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1-7).

Bên cạnh đó, một số khó khăn, hạn chế cũng được chỉ ra và kiến nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp, hướng dẫn, giải quyết để phục vụ tốt hơn như: công tác chuyển đổi số, cơ sở vật chất, dữ liệu chưa đồng bộ, phần mềm còn bị lỗi…

Đại diện các đơn vị, sở ngành liên quan cũng chia sẻ thông tin, trao đổi, hướng dẫn các địa phương giải quyết một số vướng mắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo nền tảng cho chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, hiệu quả. Thành phố đã nhanh chóng đưa hầu hết thủ tục hành chính lên nền tảng trực tuyến toàn trình, phi địa giới hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, từ khi sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn nhiều khó khăn, bộ máy chính quyền cấp xã đã nhanh chóng ổn định, không để gián đoạn công việc.

"Đến nay, hoạt động đã đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thể hiện tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao" - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Sáng tạo trong cải cách hành chính- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường lưu ý việc chú trọng nâng cao tỉ lệ dịch vụ trực tuyến toàn trình

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ

Theo ông Cường, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của thành phố cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Cụ thể, tỉ lệ hồ sơ dịch vụ trực tuyến toàn trình còn thấp; còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn với tỉ lệ khá cao; việc xử lý phản ánh, kiến nghị chưa trọng tâm, mức hài lòng thấp; thiếu bộ chỉ số đánh giá theo chuỗi dịch vụ.

Ngoài ra, một đơn vị hành chính cấp xã đông dân cư, khối lượng công việc lớn, hồ sơ thủ tục hành chính cần phải xử lý nhiều nhưng hạn chế về nhân sự đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ. Tình trạng thiết bị cũ, lạc hậu gây khó khăn trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, tích hợp dữ liệu và số hóa hồ sơ.

Thành phố hướng tới mục tiêu nền hành chính "phục vụ - đồng hành", tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 3 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương xác định rõ thời gian hoàn thành, sản phẩm bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu, liên thông chữ ký số, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện. Chú trọng nâng cao tỉ lệ dịch vụ trực tuyến toàn trình, tiếp tục triển khai hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

"Tập trung cho đội ngũ công chức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thái độ tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới" - ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Ông cũng đề nghị các sở, ngành nắm bắt, tăng cường các phương thức, trao đổi chia sẻ, hướng dẫn để cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu am hiểu, nắm vững nghiệp vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Phải thiết lập kênh tương tác

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, cho rằng công tác cải cách hành chính vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Vì vậy, thành phố cần tìm giải pháp để bộ máy vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả; phải phục vụ tốt hơn giai đoạn trước ngày 1-7.

Chia sẻ những khó khăn bước đầu của TP HCM cũng như khó khăn chung của nhiều địa phương khác, ông Hùng cho rằng phải thiết lập kênh tương tác giữa sở, ngành với chính quyền địa phương để có cơ sở thực tiễn tham mưu và cần sáng tạo hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành để bao quát hoạt động của thành phố 14 triệu dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để người dân hiểu, chia sẻ, đồng hành; chia sẻ những mô hình, giải pháp hiệu quả khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.


