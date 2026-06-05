Sáng tạo vì cộng đồng

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, Báo Người Lao Động đã kết nối nguồn lực xã hội, tạo nên sức sống bền bỉ cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" suốt 7 năm qua

Thực hiện một chương trình công tác xã hội lớn như "Tự hào cờ Tổ quốc", Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã có nhiều cách làm sáng tạo để kết nối các nguồn lực xã hội, kết nối cộng đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc.

Vì mục tiêu chung

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, Báo Người Lao Động xác định đây là hoạt động được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Báo kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm đến ngư dân, chủ quyền biển đảo và chủ quyền quốc gia.

Đây không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ kinh phí cho một chương trình xã hội mà còn là sự chung tay của cộng đồng nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đáng trân quý là với ý nghĩa của "Tự hào cờ Tổ quốc", suốt 7 năm qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội đã nhiệt tình cùng Báo Người Lao Động triển khai chương trình lớn này.

Nhiều đơn vị tiêu biểu như Tập đoàn Vingroup - Công ty CP, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Công ty CP Him Lam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)... không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn cử nhân sự tham gia các đoàn công tác trao cờ cho ngư dân, và người dân vùng biên giới, hải đảo.

Ông Nguyễn Huy Thiêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Him Lam, là một trong những doanh nhân từng "lên rừng xuống biển" cùng chương trình, tham gia nhiều chuyến trao cờ tại Lũng Cú, Đàm Thủy, Bạch Long Vỹ hay Phú Quý. Ông bày tỏ: "Dù công việc bận rộn nhưng mỗi lần trực tiếp trao những lá cờ Tổ quốc đến tay người dân nơi biên giới, hải đảo, chúng tôi đều cảm thấy rất xúc động và tự hào".

Bên cạnh nguồn lực xã hội, chương trình còn phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa Báo Người Lao Động với các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị, lực lượng như Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Kiểm ngư, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Hội Thủy sản Việt Nam...

Sự phối hợp chặt chẽ này giúp chương trình được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực tổ chức, để dành kinh phí cho việc may cờ trao tặng ngư dân, đồng bào vùng biên giới và xây dựng các tuyến "Đường cờ Tổ quốc" trên cả nước.

Lãnh đạo và nhân dân xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP HCM cũ trong ngày vui khánh thành đường cờ Tổ quốc vào ngày 20-1-2024. Ảnh: QUỲNH TRÂM

Hành trình giàu ý nghĩa

Sau 7 năm thực hiện với 575 sự kiện trên toàn quốc, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trở thành hành trình kết nối cộng đồng giàu ý nghĩa.

Với phương châm "đến tận nơi, trao tận tay", nhiều lễ trao cờ được tổ chức ngay tại các cảng cá, bến cảng - nơi những con tàu của ngư dân đang neo đậu trước giờ ra khơi. Không ít lần, ngay sau khi nhận cờ Tổ quốc từ chương trình, ngư dân đã mang ra thay những lá cờ đã bạc màu trên tàu cá của mình.

Anh Lê Văn Ngành - ngư dân phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai - thổ lộ: "Khi ở ngoài khơi bám biển đánh cá, nhìn lá cờ Tổ quốc, chúng tôi như thấy hình ảnh đất nước mình". Ông Đặng Văn Đông - ngư dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk - bộc bạch: "Những lá cờ được trao tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm và sự động viên dành cho người làm nghề biển".

Nhiều lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang đã đánh giá rất cao ý nghĩa của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", cũng như vai trò "xung kích" của Báo Người Lao Động. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, khẳng định "Tự hào cờ Tổ quốc" là chương trình có ý nghĩa chính trị và xã hội rất sâu sắc, thể hiện sự sáng tạo của Báo Người Lao Động.

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" góp phần làm lan tỏa lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Chương trình còn làm tăng thêm niềm tin, động lực tinh thần để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Khẳng định tầm vóc Hơn 7 năm qua, hành trình "lên rừng, xuống biển" của những người làm báo nhằm thực hiện chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã tạo nên tiếng vang của chương trình trên phạm vi cả nước. 575 sự kiện được tổ chức với 2.118.120 lá cờ đã trao và ký kết trao tặng chiến sĩ, đồng bào cả nước, cùng các hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng khẳng định tầm vóc của một chương trình lớn do cơ quan báo chí thực hiện. Nhà báo, TS Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - cho biết nhiều năm qua, báo đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình công tác xã hội lớn, đồng hành cùng người dân cả nước, trong đó "Tự hào cờ Tổ quốc" mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Điều đáng quý nhất ở chương trình này là sự quan tâm sâu sắc của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM, các bộ, ngành, lực lượng vũ trang; sự tham gia nhiệt tình của các địa phương và người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.



