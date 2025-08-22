HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sao điền kinh Ukraine bị cấm thi đấu 4 năm vì tăng cường testosterone

Đông Linh (theo Daily Mail)

(NLĐO) - Maryna Bekh-Romanchuk, nữ VĐV điền kinh nổi tiếng của Ukraine, vừa nhận án cấm thi đấu 4 năm do dương tính với chất chuyển hóa testosterone.

Nữ vận động viên điền kinh xinh đẹp Bekh-Romanchuk từng ba lần tham dự Olympic và giành 2 HCB thế giới ở các nội dung nhảy xa cũng như nhảy ba bước. Cô bị phát hiện dương tính với chất chuyển hóa testosterone từ kết quả xét nghiệm hồi tháng 12-2024.

Sao điền kinh Ukraine bị cấm thi đấu 4 năm vì doping testosterone - Ảnh 1.

Bekh-Romanchuk thi đấu tại Olympic Paris 2024

Nếu thừa nhận vi phạm ngay từ đầu, Bekh-Romanchuk có thể được giảm án phạt chỉ còn 3 năm nhưng trước sau, cô một mực cho rằng bản thân không sử dụng doping, đồng thời khẳng định mức testosterone quá cao của cô có thể là do một tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị chưa được xác định.

Được gia hạn đến 10-8-2025 để chứng minh bản thân trong sạch nhưng Bekh-Romanchuk vẫn không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào, Cơ quan Liêm chính điền kinh (AIU) buộc phải tuyên bố cấm thi đấu đối với ngôi sao điền kinh Ukraine này trong vòng 4 năm. Cô vẫn có quyền kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để đòi lại công lý.

Sao điền kinh Ukraine bị cấm thi đấu 4 năm vì doping testosterone - Ảnh 2.

Bekh-Romanchuk khẳng định bản thân trong sạch, đủ tư cách thi đấu đỉnh cao

Án phạt cấm thi đấu 4 năm đồng nghĩa với sự nghiệp đỉnh cao của Bekh-Romanchuk có nguy cơ khép lại khi cô đã bước sang tuổi 30. Dù xếp hạng 11 tại Olympic Paris 2024 ở nội dung chung kết nhảy ba bước, Bekh-Romanchuk gần như chẳng còn cơ hội dự Olympic Los Angeles 2028. Không chỉ có vậy, do lệnh cấm chỉ hết hạn vào tháng 5-2029, cô cũng sẽ bỏ lỡ hai kỳ Giải vô địch thế giới nữa.

Sao điền kinh Ukraine bị cấm thi đấu 4 năm vì doping testosterone - Ảnh 3.

Vợ chồng Romanchuk là "cặp đôi quyền lực" của thể thao Ukraine

Bình luận về lệnh cấm của AIU trước khi án phạt được công bố chính thức, Bekh-Romanchuk chia sẻ: "Tôi không thể tiếp tục đấu tranh trên hai mặt trận – bảo vệ danh dự của mình và giữ cân bằng cuộc sống cá nhân. Tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho gia đình và sức khỏe. Tôi không chấp nhận ký bất kỳ giấy tờ nào để thừa nhận tội lỗi vì tôi luôn trung thực. Thật đau lòng khi vụ việc của tôi bị xử lý rất cẩu thả và không được tiến hành điều tra cần thiết. Tôi sẽ dự một cuộc phỏng vấn quan trọng, ở đó tôi sẽ kể lại mọi chuyện một cách thẳng thắn".

Sao điền kinh Ukraine bị cấm thi đấu 4 năm vì doping testosterone - Ảnh 4.

Bekh-Romanchuk là người mẫu ảnh, có gần nửa triệu người theo dõi trên Instagram

Ngoài sự nghiệp thể thao, Bekh-Romanchuk cũng là một người mẫu có tiếng và là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ngôi sao sinh ra ở Moroziv có 491.000 người theo dõi trên Instagram, có thời gian dài làm người mẫu ảnh cho các thương hiệu lớn tại Ukraine như Domino Group, Trihard và Fabric 17…

Cô kết hôn từ năm 2018 với VĐV bơi lội Mykhailo Romanchuk – người từng giành HCB và HCĐ tại Olympic Tokyo 2020 - và hai vợ chồng được xem là "cặp đôi quyền lực" của thể thao Ukraine.

