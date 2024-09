Sao làng giải trí hào hứng tham dự Giải Pickleball Celebrity Championship 2024

Khai diễn sáng 7-9 tại sân vận động Lan Anh (TP HCM), Giải Pickleball Celebrity Championship – PILI Cup 2024 do Tạp chí Vietnam Travel tổ chức có sự tham gia của hơn 40 VĐV là người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng đối với công chúng. Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải còn là cơ hội để gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao chân chính.



Pickleball thu hút đông đảo đối tượng VĐV tham gia

Pickleball là môn thể thao khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là những người yêu thích sự năng động và khả năng đối mặt thử thách. Với sự tham gia của những ngôi sao làng giải trí, giải đấu mang lại những trận đấu hấp dẫn đồng thời tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng.

Siêu mẫu Anh Thư thi đấu

Tranh tài quyết liệt

Celebrity Pickleball Championship – PILI Cup 2024 có sự góp mặt của siêu mẫu Anh Thư, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, á hậu Thúy An, á hậu Hồng Hạnh, á hậu Ánh Vương, MC Thanh Thanh Huyền, nam vương Đạt Kyo, á vương Vũ Linh, á vương Phùng Phước Thịnh, á vương - MC Quốc Trí, diễn viên La Quốc Hùng, diễn viên Trần Huy Anh, diễn viên Đỗ An, diễn viên Trần Quốc Minh An, ca sĩ Rayo, người mẫu Nguyễn Hữu Duy, người mẫu Nguyễn Dương, ca sĩ Diệp Lâm Anh, hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc, hot Tiktoker Nguyễn Tùng Dương...

Bên cạnh đó, có các vận động viên chuyên nghiệp như: Marcel Chan (Mỹ), nhà vô địch đôi nam tại AOPC 2024, vô địch Gold Coast MLPA 2024, top 33 nội dung đơn giải PPA; Phúc Huỳnh, VĐV người Việt hoạt động tại Mỹ, nhà vô địch đơn và đôi nam tại AOPC, quán quân đơn nam giải PPA Úc, top 49 nội dung đơn giải PPA; Amarie Settiwongse: nhà vô địch tennis bãi biển, thành viên đội tuyển quốc gia, từng là VĐV Tennis cấp 1; Nantarat Wattanapraneekul, HLV Tennis chuyên nghiệp…

Lê Thúy - Anh Thư vô địch đôi nữ

Trao thưởng đôi nam

Trao thưởng nội dung đôi nữ

Đôi Furino – Anh Vương vô địch đôi nam nữ