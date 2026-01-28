HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sao trẻ gặp nạn đúng lúc thăng hoa, Man Utd ứng phó ra sao?

Đăng Minh

(NLĐO) - Patrick Dorgu chấn thương đúng thời điểm then chốt khiến Man Utd tổn thất nghiêm trọng buộc HLV Michael Carrick phải tính toán nhiều phương án thay thế

Man Utd vừa đón nhận hung tin khi Dorgu dính chấn thương gân kheo phải nghỉ thi đấu tới 10 tuần, trong bối cảnh đội bóng đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Tin xấu ập đến ở thời điểm họ thi đầu hoàn toàn "lột xác" có 2 chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal, giúp đoàn quân dưới trướng tạm quyền Carrick vươn lên thứ 4 bảng xếp hạng với 38 điểm sau 23 trận ở Ngoại hạng Anh.

“Gãy gánh” đúng lúc thăng hoa, Man Utd sẽ làm sao? - Ảnh 1.

Chấn thương khiến Patrick Dorgu sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn ở Man Utd. Ảnh: AP

Tiền đạo cánh trái 21 tuổi người Đan Mạch từng bị cựu HLV Ruben Amorim đánh giá "thiếu tự tin" - đã chơi bùng nổ với 3 bàn thắng trong 4 trận gần đây, bao gồm pha lập công ở derby Manchester và siêu phẩm vào lưới Arsenal.

Tuy nhiên, khi vừa chuẩn bị khẳng định vai trò trụ cột dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, ngôi sao Dorgu lại gục ngã vì chấn thương.

Tài năng sinh năm 2004 phải rời sân ở phút 81 trong trận gặp Arsenal, nhường chỗ cho Benjamin Sesko.

Các báo cáo ban đầu cho thấy Dorgu có thể phải nghỉ tới 10 tuần, tương đương với việc "ngồi chơi xơi nước" 8 trận sắp tới của "Quỷ đỏ".

Trong bối cảnh đó, HLV Michael Carrick buộc phải tìm lời giải cho bài toán hành lang trái – vị trí vốn đã mỏng sau kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. 

Từ thực tế này, chuyên gia của SunSport gợi ý 5 phương án dưới đây để "Quỷ đỏ" tính toán thay thế Patrick Dorgu:

Man United bố trí Matheus Cunha đá lệch trái

Đây là lựa chọn khả thi nhất bởi Cunha từng chơi tốt bên cánh trái trong hệ thống 3-4-3 trước đây và sở hữu sự đa năng khi có thể đá trung phong hoặc dạt biên.

Ngôi sao này đã ghi bàn quyết định giúp Man Utd hạ Arsenal 3-2 và từng kiến tạo cho Dorgu lập công ở derby Manchester.

“Gãy gánh” đúng lúc thăng hoa, Man Utd sẽ làm sao? - Ảnh 2.

Matheus Cunha có thể là giải pháp hoàn hảo để thay thế Dorgu tại Man Utd. Ảnh: AP

Tận dụng khả năng linh hoạt của Mason Mount.

Ngôi sao người Anh vừa trở lại sau chấn thương, giúp Man Utd có thêm chiều sâu nhân sự. Cầu thủ này có thể đá lệch trái, chơi như tiền vệ tấn công hoặc trở thành "quân bài chiến lược" từ ghế dự bị, cho phép HLV Carrick linh hoạt điều chỉnh thế trận.

“Gãy gánh” đúng lúc thăng hoa, Man Utd sẽ làm sao? - Ảnh 3.

Mason Mount có cơ hội ra sân trong đội hình chính ở vị trí tiền vệ cánh trái của Man Utd. Ảnh: AP

Thay đổi sơ đồ chiến thuật

Trong trường hợp không còn tiền đạo cánh trái đúng nghĩa, tạm quyền Carrick có thể chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-3-1-2 hoặc 4-4-2 kim cương, qua đó loại bỏ vai trò chạy cánh thuần túy.

Theo cách này, Man Utd sẽ sử dụng 2 tiền đạo đá cao, có thể là Matheus Cunha đá cặp cùng Benjamin Sesko, trong khi Bruno Fernandes chơi hộ công.

Tuyến giữa gồm 3 tiền vệ trung tâm như Mason Mount, Kobbie Mainoo và Casemiro nhằm kiểm soát bóng và bù đắp cho việc thiếu chiều rộng tấn công.

“Gãy gánh” đúng lúc thăng hoa, Man Utd sẽ làm sao? - Ảnh 4.

Đội hình của "Quỷ đỏ" có thể như thế nào khi thiếu Dorgu? Ảnh: SunSport

Trao cơ hội cho Shea Lacey

Đôn cầu thủ học viện được xem như hướng đi không thể loại trừ và Shea Lacey có thể là lựa của nhà cầm quân người Anh.

Tài năng 18 tuổi được "gọi tên" khi để lại ấn tượng trong những lần vào sân và vừa ghi bàn cho đội U21 Man Utd.

Thực tế, tạm quyền Carrick cũng đã trực tiếp xem "giò cẳng" của Lacey, cho thấy khả năng cầu thủ trẻ này được trao thêm cơ hội.

“Gãy gánh” đúng lúc thăng hoa, Man Utd sẽ làm sao? - Ảnh 5.

Tài năng trẻ Shea Lacey có thể được đôn lên đội một thay thế Patrick Dorgu. Ảnh: SunSport

Tham gia thị trường chuyển nhượng

"Quỷ đỏ" vẫn theo dõi Yan Diomande, tài năng trẻ của RB Leipzig, song mức giá của anh lên tới 87 triệu bảng Anh khiến khả năng chiêu mộ trong ngắn hạn rất thấp. 

Dù vậy, chấn thương của Dorgu có thể buộc ban lãnh đạo Man Utd phải cân nhắc lại kế hoạch mua sắm ngay ở thời điểm hiện tại.

Chấn thương của ngôi sao đang lên Patrick Dorgu rõ ràng là cú giáng mạnh vào tham vọng giành vé dự Champions League mùa tới của Man Utd.

"Khả năng xoay tua chiến thuật và lựa chọn nhân sự của HLV Michael Carrick ở giai đoạn then chốt này sẽ quyết định thành bại của Man Utd"- tờ SunSport bình luận.






Tin liên quan

Man Utd trả giá đắt cho chiến thắng trước Arsenal

Man Utd trả giá đắt cho chiến thắng trước Arsenal

(NLĐO) – Án phạt nguội và chấn thương khiến Man Utd nguy cơ mất đi sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ ghi bàn vào lưới Arsenal ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Chuyên gia dự đoán đội hình Arsenal và kết quả “đại chiến” với Man Utd

(NLĐO) - Arsenal được dự đoán tung đội hình mạnh nhất và sẽ thắng Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ trong cuộc đối đầu đêm 25, rạng sáng 26-1.

Man Utd “mất cả chì lẫn chài” kể từ năm 2013

(NLĐO) – Kể từ khi Ngài Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Man Utd đã phải bồi thường số tiền lên tới 3.530 tỉ đồng cho các quyết định sa thải HLV trước hạn.

