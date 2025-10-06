Sập bẫy "công an giả", nam sinh viên ở Gia Lai bị lừa mất gần 1,3 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Sập bẫy "công an giả", nam sinh viên ở Gia Lai bị lừa mất gần 1,3 tỉ đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Giả danh công an, các đối tượng lừa một nam sinh viên ở Gia Lai chuyển gần 1,3 tỉ đồng để “chứng minh vô tội”.

Sáng 6-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của em N.D.G. (SN 2006, sinh viên năm thứ 2, tạm trú tại phường Quy Nhơn) về việc bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng.

Sập bẫy “công an giả", nam sinh viên ở Gia Lai bị lừa mất gần 1,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền chống lừa đảo qua không gian mạng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn.

Theo trình bày của G., trước đó em nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là trung úy Nam, công tác tại Công an TP Hà Nội, thông báo G. bị nghi ngờ bán thông tin cá nhân cho người khác rửa tiền phi pháp, yêu cầu "hợp tác điều tra".

Để tạo lòng tin, đối tượng bật camera cho G. thấy hình ảnh một người mặc quân phục công an cùng các công cụ hỗ trợ, đồng thời yêu cầu giữ bí mật với gia đình trong 72 giờ nếu không sẽ "bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu G. chuyển tiền vào tài khoản xác minh "chứng minh vô tội", cam kết sẽ hoàn trả sau khi xác minh xong. 

Khi G. nói không có tiền, các đối tượng gửi thông báo giả mạo về chương trình du học ngắn hạn tại Nhật Bản để G. gửi cho gia đình xin tiền.

Tin tưởng, mẹ của G. là bà T. đã gom góp và vay mượn tiền người thân, chuyển cho con 4 lần, tổng cộng 1,3 tỉ đồng. Ngay sau đó, G. chuyển toàn bộ số tiền này đến tài khoản tên Nguyễn Thành Đạt. Không thấy hoàn tiền như cam kết, G. mới biết bị lừa và đến công an trình báo.

Trước đó, tháng 7-2025, một sinh viên khác là L.H.D.T. (SN 2004, ở trọ tại phường Quy Nhơn Đông) cũng bị chiếm đoạt 450 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Tin liên quan

Tin việc nhẹ lương cao, người phụ nữ mất 1,4 tỉ đồng vì lừa đảo online

Tin việc nhẹ lương cao, người phụ nữ mất 1,4 tỉ đồng vì lừa đảo online

(NLĐO) - Tin lời mời làm việc online, người phụ nữ ở Gia Lai chuyển tiền 46 lần, tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.

7 dạng lừa đảo online phổ biến nhất

Hãy đi trước tội phạm mạng một bước với những chỉ dẫn về các dạng lừa đảo phổ biến trên mạng hiện nay.

phòng cảnh sát hình sự thông tin cá nhân trách nhiệm hình sự giả danh công an du học ngắn hạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo