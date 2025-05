Sập cầu vượt ở biên giới Nga - Ukraine, có người lạ cài thiết bị nổ?

Kênh Telegram của Nga ASTRA đưa tin có tổng cộng 379 người trên tàu vào thời điểm trật bánh, vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 31-5 (giờ địa phương). Mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định ngay lập tức, song một số bức ảnh và video đăng trên mạng xã hội dường như cho thấy thiệt hại của đoàn tàu sau khi va chạm với cây cầu.

Theo một số báo cáo sơ bộ, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ ở quận Vygonichsky thuộc tỉnh Bryansk trước khi xảy ra va chạm.

Video lan truyền trên Telegram cho thấy một toa tàu bị đè bẹp, hành khách được sơ tán qua các cửa sổ vỡ. Vụ sập cầu cũng khiến các phương tiện trên cầu rơi xuống đoàn tàu bên dưới.

Đoàn tàu chở khách gặp nạn được cho là chạy từ thị trấn Klimovo ở tỉnh Bryansk đến thủ đô Moscow của Nga.

Tỉnh Bryansk nằm ở phía Tây nước Nga, giáp với Chernihiv và tỉnh Sumy của Ukraine. Địa phương này từng là mục tiêu của nhiều cuộc không kích từ Ukraine.

Hình ảnh được cho là đoàn tàu chở khách lao vào cầu vượt bị sập ở tỉnh Bryansk, Nga, tối 31-5. Ảnh: ASTRA/Telegram

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường vụ sập cầu. Bộ này cho biết: "Mọi hỗ trợ cần thiết đang được cung cấp cho các nạn nhân. Các lực lượng bổ sung, thiết bị cứu hộ khẩn cấp và tháp đèn cho các hoạt động ban đêm đã được triển khai đến khu vực này".

Mặc dù nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn chưa được nêu rõ, song Moscow Railways, một công ty con của Russian Railways do nhà nước quản lý, cho biết cây cầu bị sập do "sự can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động vận tải".

Tờ báo Izvestia trích lời các quan chức y tế địa phương cho biết cây cầu bị sập do một vụ nổ. Nhiều kênh tin tức Telegram cho rằng vụ sập có thể là do phá hoại.

Theo kênh SHOT Telegram, vụ nổ xảy ra ở hai nơi: những người không rõ danh tính đặt 4 thiết bị nổ, gồm 2 thiết bị trên trụ cầu và 2 thiết bị trên tà vẹt đường sắt. Sự cố dẫn đến trật bánh xe lửa, gây ra mối lo ngại nghiêm trọng trong khu vực và chính quyền địa phương mở cuộc điều tra.

Tờ The Kyiv Independent không thể xác minh các tuyên bố do phía Nga đưa ra. Trong khi đó, quân đội Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Theo đài RT, vài ngày trước, một đoàn tàu chở hàng ở vùng biên giới Belgorod của Nga chạy qua thiết bị nổ được đặt dưới đường ray, gây ra vụ nổ mạnh. Thống đốc Vyacheslav Gladkov khi đó tuyên bố vụ nổ làm hỏng mạng lưới tiếp xúc của đường sắt nhưng không gây thương vong.

Các cơ quan tình báo Ukraine cũng như các phong trào thân Ukraine trước đây từng tham gia vào các cuộc tấn công phá hoại đường sắt Nga, làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa quân sự đến tiền tuyến. Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu ngay lập tức nào cho thấy các lực lượng này liên quan đến vụ tàu trật bánh kể trên.