Sắp diễn ra chuỗi sự kiện sống xanh tại TP HCM

Hướng đến xu hướng tiêu dùng bền vững và lối sống lành mạnh, Organica - thương hiệu chuyên phát triển và bán lẻ thực phẩm hữu cơ - sẽ phối hợp cùng Đồi Hương Thảo tổ chức Garden Market - Thảo Điền, điểm hẹn cuối tuần dành cho cộng đồng yêu thích thực phẩm hữu cơ, sản phẩm có nguồn gốc minh bạch và phong cách sống xanh. Phiên đầu tiên mang tên "Phiên khai vườn" với chủ đề "Why Organic? - Vì sao hữu cơ?" sẽ diễn ra vào sáng 27-6 tại khuôn viên Organica & Đồi Hương Thảo, số 169 Song Hành, phường An Khánh, TP HCM.

Chương trình dự kiến quy tụ từ 10-15 đơn vị tham gia cùng khoảng 100-200 khách mời, chủ yếu là các gia đình trẻ, cư dân khu vực Thảo Điền - An Khánh, người nước ngoài đang sinh sống tại TP HCM và những người quan tâm đến nông nghiệp bền vững.

Không chỉ là một phiên chợ cuối tuần, Garden Market được định hướng trở thành không gian kết nối hệ sinh thái thực phẩm và lối sống bền vững. Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nông dân, nhà sản xuất, chuyên gia và các thương hiệu cùng chung mục tiêu lan tỏa những giá trị tích cực cho sức khỏe, môi trường và cộng đồng. Bên cạnh đó còn có các workshop về thực phẩm, làm vườn, tiêu dùng có trách nhiệm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình và trẻ em.

Theo ban tổ chức, Garden Market kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông trại và bàn ăn, lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe, đồng thời xây dựng cộng đồng tiêu dùng bền vững ngay giữa lòng đô thị.