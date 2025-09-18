Những lưu ý khi phát triển các khu đô thị vệ tinh

Trong bối cảnh thị trường nhà ở đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn: Vì sao người trẻ dù làm việc cả đời ở thành phố vẫn khó mua nổi một căn nhà? vì sao nhiều khu đô thị vệ tinh từng được quảng bá rầm rộ nay rơi vào cảnh hoang hóa? và làm thế nào để khôi phục niềm tin an cư trong giai đoạn luật mới đã ban hành... Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) phối hợp cùng Báo Người Lao Động và Cộng đồng Review Bất động sản tổ chức "Diễn đàn Bất động sản Nhà ở 2025" với chủ đề "Sóng vệ tinh" vào lúc 13 giờ chiều nay 18-9 tại khách sạn New World Saigon (TP HCM).

Diễn đàn dự kiến có khoảng 500 khách mời, bao gồm lãnh đạo Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý, các chuyên gia kinh tế, quy hoạch, cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản và đơn vị phân phối. Đây không chỉ là nơi thảo luận học thuật mà còn là diễn đàn đa chiều để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đối thoại.

Nội dung chương trình tập trung vào bức tranh vĩ mô và khung pháp lý giai đoạn 2025–2026; phân tích xu hướng dịch chuyển dân cư từ lõi đô thị ra các khu vệ tinh; định vị tầm nhìn quy hoạch đến năm 2030 với tiêu chí "đô thị vệ tinh ở được", gắn liền với hạ tầng, y tế, giáo dục, việc làm; và bàn giải pháp phát triển nhà ở thực, hạn chế rủi ro pháp lý, hạ tầng trong chu kỳ mới.

Các diễn giả tham gia diễn đàn "Sóng vệ tinh"

Diễn giả tham dự diễn đàn cũng sẽ phân tích sâu loạt vấn đề đang đặt ra cho thị trường, như: tác động của các văn bản quy phạm pháp luật mới; ba động lực thể chế, tài chính và dữ liệu sẽ định hình chuẩn "đô thị vệ tinh Việt Nam" trong 5 năm tới; chính sách hậu sáp nhập ưu tiên lĩnh vực nào để tạo niềm tin cho thị trường; bức tranh lạm phát, lãi suất và tín dụng năm 2025 định hình nhu cầu nhà ở vệ tinh ra sao; cũng như những rủi ro bên ngoài như biến động địa chính trị, tăng lãi suất toàn cầu hay suy giảm tăng trưởng.

Một trọng tâm khác là dự báo quỹ đạo dân cư khi hàng loạt dự án vành đai, cao tốc, metro hoàn thành giai đoạn 2025–2030, từ đó xác định hướng phát triển đô thị vệ tinh quanh các đô thị lõi.

Điểm nhấn diễn đàn là những con số khảo sát, thống kê mới nhất từ DKRA Group và Savills Việt Nam, giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn về triển vọng thị trường vệ tinh.

Mẫu số chung của các đô thị vệ tinh thành công trên thế giới sẽ được phân tích, bao gồm yếu tố thời gian di chuyển, việc làm tại chỗ, tiện ích bán kính 15 phút và quản trị vận hành. Những gợi mở này không chỉ là dữ liệu tham khảo, mà còn là nền tảng để hoạch định giải pháp phù hợp cho Việt Nam.

Dự án bất động sản vệ tinh đang được thị trường quan tâm

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch VNREA, nhấn mạnh: "Diễn đàn sẽ không chỉ là nơi chia sẻ tầm nhìn chiến lược, mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin, hướng tới một thị trường minh bạch, phát triển bền vững, để mỗi người dân đều có cơ hội an cư".

Với thông điệp xuyên suốt "Ở đúng quỹ đạo, tài sản bền vững", sự kiện được kỳ vọng góp phần định hình hướng đi mới cho thị trường bất động sản giai đoạn 2025–2030, đồng thời mang đến những gợi mở giải pháp thiết thực cho giấc mơ an cư của hàng triệu người dân.

Các diễn giả tham gia Diễn đàn Bất động sản Nhà ở 2025: "Sóng vệ tinh" - Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch VNREA; - Nhà báo – Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động. - Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế vĩ mô. - Ông Vương Duy Dũng, Cục phó Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng). - Ông Phạm Lâm, Chủ tịch DKRA Group. - Ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc Điều hành Kinh doanh BĐS Nhà ở Savills Việt Nam; - Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group cùng nhiều chuyên gia bất động sản khác. - TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch kiến trúc.



