Sắp diễn ra Vietstock 2025, triển lãm quốc tế lớn về ngành chăn nuôi tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sắp diễn ra Vietstock 2025, triển lãm quốc tế lớn về ngành chăn nuôi tại TP HCM

Văn Duẩn

(NLĐO) - Vietstock 2025 diễn ra tại TP HCM từ ngày 8 đến 10-10, dự kiến quy tụ 300 đơn vị trưng bày gian hàng đến từ hơn 40 quốc gia.

Ngày 12-9, tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi và Thú y và Tập đoàn Informa Markets tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Vietstock 2025 với chủ đề: "Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi". Vietstock 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-10 tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC).

Sắp diễn ra Vietstock 2025, triển lãm quốc tế lớn về ngành chăn nuôi tại TP HCM- Ảnh 1.

Ban tổ chức giới thiệu về Vietstock 2025

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh Vietstock 2025 không chỉ là dịp ghi nhận hơn 20 năm Vietstock là cầu nối hợp tác uy tín, chất lượng dành cho ngành chăn nuôi Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, mà còn là dịp để thông tin xu hướng phát triển ngành chăn nuôi thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng trong bối cảnh mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ông Phạm Kim Đăng, năng suất chăn nuôi giai đoạn 2010-2025 tăng trưởng khá ấn tượng, trở thành một trong những trụ cột đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Sản lượng thịt năm 2024 đạt hơn 8,28 triệu tấn, trứng đạt 20,2 tỉ quả, sữa tươi đạt 1,2 triệu tấn. 

Việt Nam khẳng định vị thế toàn cầu khi chăn nuôi heo đứng thứ 5 về đầu con, thứ 6 về sản lượng; đàn thủy cầm thứ 2 thế giới; sản lượng sữa tươi đứng thứ 3 ASEAN; sản lượng thức ăn chăn nuôi (TACN) công nghiệp đạt 21,5 triệu tấn năm 2024, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 12 thế giới. Công tác thú y ghi dấu ấn khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên sản xuất thành công vắc-xin dịch tả lợn châu Phi. 

Xuất khẩu thuốc thú y sang hơn 45 quốc gia với hàng trăm triệu USD. Ngành tạo sinh kế cho 6,5 triệu hộ nông dân, đóng góp 25-27% GDP nông nghiệp, đảm bảo an ninh dinh dưỡng cho hơn 100 triệu dân.

Sắp diễn ra Vietstock 2025, triển lãm quốc tế lớn về ngành chăn nuôi tại TP HCM- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Dự án Cấp cao Tập đoàn Informa Markets, giới thiệu về Vietstock 2025

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Dự án Cấp cao Tập đoàn Informa Markets, cho biết tại Vietstock 2025, Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ triển lãm SES Việt Nam (thuộc tập đoàn Informa Markets) tổ chức chuỗi hoạt động chính gồm: Hội thảo về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phát triển chăn nuôi bền vững; nâng cao năng lực phát triển bền vững ngành chăn nuôi phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý vắc-xin và thuốc thú y thích ứng với tình hình mới.

Tại triển lãm còn có các phiên hội thảo trong nước và quốc tế của các Hội/Hiệp hội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản… với sự tham gia của hơn 80 diễn giả trong nước và quốc tế; các chuyên gia, các nhà cố vấn tham dự.

Chuỗi nội dung về Diễn đàn Kháng thuốc Kháng sinh với sự tham gia của các diễn giả quốc tế, các chuyên gia dự án hợp tác quốc tế đang triển khai tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng Informa Markets tổ chức chuỗi hoạt động về gian hàng trưng bày tại triển lãm. Theo ban tổ chức, dự kiến có hơn 300 đơn vị đăng ký trưng bày gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với hơn 13.000 lượt khách tham quan

Khu gian hàng Việt Nam năm nay nằm trong 1 khu riêng, được thiết kế với hình thức đặc biệt, trợ giá tham gia cho các doanh nghiệp Việt Nam và trung tâm là gian hàng của Cục Chăn nuôi và Thú y.

Vietstock 2025 sẽ là dịp để giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển ngành chăn nuôi: Hiện đại hóa, chăn nuôi bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý, quản trị, xây dựng quy trình kỹ thuật nâng cao năng suất, tăng giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

400 doanh nghiệp tham gia gian hàng tại Triển lãm Vietstock 2024

400 doanh nghiệp tham gia gian hàng tại Triển lãm Vietstock 2024

(NLĐO) - Triển lãm Vietstock 2024 dự kiến có hơn 400 đơn vị đăng ký trưng bày gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế với hơn 13.000 người tham dự; 80 diễn giả trong nước và quốc tế đăng ký tham gia hội thảo

10.000 người dự kiến tham dự triển lãm Vietstock 2022

Công ty Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam (Tập đoàn Informa Markets) cho biết triển lãm Vietstock Expo & Forum 2022 - triển lãm thương mại hàng đầu Việt Nam chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và chế biến thịt - đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP HCM, từ ngày 12 đến 14-9.

Vietstock chính thức khởi động chuỗi hội thảo đầu bờ

Trước thềm triển lãm từ ngày 9 đến 11-10 tại TP HCM, Vietstock khởi động chuỗi hội thảo đầu bờ, diễn ra vào tháng 6,7,8 trên các tỉnh chăn nuôi trọng điểm, bao gồm Thái Nguyên, Tây Ninh, Đồng Nai và Tiền Giang.

Vietstock 2025 triển lãm quốc tế về ngành chăn nuôi Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn dịch tả lợn châu phi Tập đoàn Informa Markets
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo