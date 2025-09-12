Sắp diễn ra Vietstock 2025, triển lãm quốc tế lớn về ngành chăn nuôi tại TP HCM

Ngày 12-9, tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi và Thú y và Tập đoàn Informa Markets tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Vietstock 2025 với chủ đề: "Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi". Vietstock 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-10 tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC).

Ban tổ chức giới thiệu về Vietstock 2025

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh Vietstock 2025 không chỉ là dịp ghi nhận hơn 20 năm Vietstock là cầu nối hợp tác uy tín, chất lượng dành cho ngành chăn nuôi Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, mà còn là dịp để thông tin xu hướng phát triển ngành chăn nuôi thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng trong bối cảnh mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ông Phạm Kim Đăng, năng suất chăn nuôi giai đoạn 2010-2025 tăng trưởng khá ấn tượng, trở thành một trong những trụ cột đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Sản lượng thịt năm 2024 đạt hơn 8,28 triệu tấn, trứng đạt 20,2 tỉ quả, sữa tươi đạt 1,2 triệu tấn.

Việt Nam khẳng định vị thế toàn cầu khi chăn nuôi heo đứng thứ 5 về đầu con, thứ 6 về sản lượng; đàn thủy cầm thứ 2 thế giới; sản lượng sữa tươi đứng thứ 3 ASEAN; sản lượng thức ăn chăn nuôi (TACN) công nghiệp đạt 21,5 triệu tấn năm 2024, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 12 thế giới. Công tác thú y ghi dấu ấn khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên sản xuất thành công vắc-xin dịch tả lợn châu Phi.

Xuất khẩu thuốc thú y sang hơn 45 quốc gia với hàng trăm triệu USD. Ngành tạo sinh kế cho 6,5 triệu hộ nông dân, đóng góp 25-27% GDP nông nghiệp, đảm bảo an ninh dinh dưỡng cho hơn 100 triệu dân.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Dự án Cấp cao Tập đoàn Informa Markets, giới thiệu về Vietstock 2025

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Dự án Cấp cao Tập đoàn Informa Markets, cho biết tại Vietstock 2025, Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ triển lãm SES Việt Nam (thuộc tập đoàn Informa Markets) tổ chức chuỗi hoạt động chính gồm: Hội thảo về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phát triển chăn nuôi bền vững; nâng cao năng lực phát triển bền vững ngành chăn nuôi phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý vắc-xin và thuốc thú y thích ứng với tình hình mới.

Tại triển lãm còn có các phiên hội thảo trong nước và quốc tế của các Hội/Hiệp hội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản… với sự tham gia của hơn 80 diễn giả trong nước và quốc tế; các chuyên gia, các nhà cố vấn tham dự.

Chuỗi nội dung về Diễn đàn Kháng thuốc Kháng sinh với sự tham gia của các diễn giả quốc tế, các chuyên gia dự án hợp tác quốc tế đang triển khai tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng Informa Markets tổ chức chuỗi hoạt động về gian hàng trưng bày tại triển lãm. Theo ban tổ chức, dự kiến có hơn 300 đơn vị đăng ký trưng bày gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với hơn 13.000 lượt khách tham quan

Khu gian hàng Việt Nam năm nay nằm trong 1 khu riêng, được thiết kế với hình thức đặc biệt, trợ giá tham gia cho các doanh nghiệp Việt Nam và trung tâm là gian hàng của Cục Chăn nuôi và Thú y.