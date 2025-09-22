Sập trụ cổng trường, 2 anh em ruột tử vong

Sáng 22-9, theo thông tin từ UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai, trên địa bàn đã xảy ra vụ sập trụ cổng trường học khiến 2 trẻ em tử vong thương tâm.

Trường học, nơi xảy ra vụ sập trụ cổng khiến 2 trẻ em tử vong. Ảnh: MXH

Trước đó, vào khoảng hơn 18 giờ ngày 19-9, cháu B.P.L. (8 tuổi) và em ruột là B.P.T. (5 tuổi) rủ nhau đến chơi ở khu vực cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười.

Tại đây, trụ cổng bằng sắt bất ngờ đổ sập, đè lên người cả hai, khiến 1 cháu tử vong tại chỗ, 1 cháu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tới thôn Nậm Mười, xã Sơn Lương thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng.

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.