Thời sự

Sập trụ cổng trường, 2 anh em ruột tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sập trụ cổng sắt trường học khiến 2 anh em ruột tử vong.

Sáng 22-9, theo thông tin từ UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai, trên địa bàn đã xảy ra vụ sập trụ cổng trường học khiến 2 trẻ em tử vong thương tâm.

Sập trụ cổng trường, 2 anh em ruột tử vong- Ảnh 1.

Trường học, nơi xảy ra vụ sập trụ cổng khiến 2 trẻ em tử vong. Ảnh: MXH

Trước đó, vào khoảng hơn 18 giờ ngày 19-9, cháu B.P.L. (8 tuổi) và em ruột là B.P.T. (5 tuổi) rủ nhau đến chơi ở khu vực cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười.

Tại đây, trụ cổng bằng sắt bất ngờ đổ sập, đè lên người cả hai, khiến 1 cháu tử vong tại chỗ, 1 cháu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tới thôn Nậm Mười, xã Sơn Lương thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng.

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Sập cổng trường, 1 học sinh lớp 4 tử vong

Sập cổng trường, 1 học sinh lớp 4 tử vong

(NLĐO) – Trong lúc nhóm học sinh đang chơi đùa thì cổng trường tiểu học bất ngờ đổ sập, đè lên người 1 học sinh lớp 4 khiến nạn nhân tử vong

Sập cổng trường đè chết học sinh lớp 3

Khoảng 14 giờ ngày 19-11, một vụ sập cổng trường đã xảy ra tại Trường tiểu học Sơn Định (ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) làm một học sinh bị tử vong.

Xe tải kéo sập cổng trường tiểu học, 4 người bị đè chết

(NLĐO)- Một vụ tai nạn hi hữu đã xảy ra tại 1 trường tiểu học ở Thanh Hóa, khi thùng chiếc xe tải 5 tấn vướng vào cổng trường, kéo sập xuống, đè chết tại chỗ 4 người trên xe, trong đó có tài xế.

cơ quan chức năng tử vong tại chỗ đi cấp cứu sập trụ cổng trường tử vong
