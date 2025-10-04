Ngày 4-10, lãnh đạo xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.



Khu vực nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: S.C.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 3-10, khi gia đình ông L.C.Ch. (SN 1979, trú tại thôn Na Pá, xã Sín Chéng) tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới. Phần tường đất phía sau bất ngờ đổ sập, đè trúng 3 người.

Sự cố khiến anh L.Y.K. (SN 1994, con rể ông Chương) và chị L.Th.Kh. (SN 1976, hàng xóm) tử vong tại chỗ; anh Nùng Văn Điệp (SN 1998, hàng xóm) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã Sín Chéng cùng lực lượng công an, dân quân và người dân đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trước mắt, UBND xã đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho gia đình có người bị thương; đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân.