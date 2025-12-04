Sắp xét xử "bà trùm" cát lậu sông Đồng Nai

TAND TPHCM dự kiến vào ngày 9-12 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Thị Như Ngọc (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng 16 đồng phạm liên quan đường dây khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai. Các bị cáo bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.



Lê Thị Như Ngọc thời điểm bị bắt (bìa trái)

Theo cáo trạng, Ngọc được xác định là người cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây và thu lợi bất chính hơn 4,4 tỉ đồng từ việc khai thác cát lậu.

Từ tháng 2-2022 đến ngày 4-12-2023, Ngọc tổ chức khai thác trái phép 11.038 m³ cát tại khu vực sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh TP Thủ Đức và TP Biên Hòa (cũ). Ngọc thuê 14 người vận hành ghe hút, lập Công ty Quang Thuận để hợp thức hóa lượng cát lậu, thuê bãi tập kết với giá 50 triệu đồng/tháng và bố trí người cảnh giới lực lượng chức năng.

Trong quá trình khai thác, Ngọc giao Nguyễn Thuận An điều hành bãi tập kết, cấp dầu, trả lương cho nhóm hút và vận chuyển cát. Lâm Đức Minh được Ngọc giao nhiệm vụ cảnh giới, báo động để các ghe phi tang tang vật khi phát hiện lực lượng chức năng.

Để tránh bị kiểm tra, Ngọc nhờ Nguyễn Văn Minh đưa hối lộ cho Phan Lê Khánh (cán bộ Phòng CSGT Đường thủy - Công an TPHCM). Khánh đã nhận 36 triệu đồng để bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện cho hoạt động khai thác trái phép.