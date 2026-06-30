Sát cánh với công nhân - lao động

Vào Báo Người Lao Động đến nay đã hơn 4 năm, những chuyến đi vào "điểm nóng" thời sự hay hải đảo xa xôi là kỷ niệm khó quên với tôi trong suốt thời gian công tác ở đây.

Điều khiến tôi tâm đắc nhất khi làm ở Báo Người Lao Động là việc nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền lợi thành công cho anh chị em công nhân yếu thế. Vụ việc đầu tiên là trường hợp 87 công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, sau khi nhận lương mới biết bị trừ tiền test COVID-19 quá cao so với giá thành chung, người thấp nhất gần 2 triệu đồng, nhiều nhất là 4,5 triệu đồng, họ chỉ biết ôm mặt khóc. Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, công ty đã trả lại tiền cho công nhân.

Tương tự là trường hợp hơn 1.300 công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh bị nợ nhiều tháng lương và bảo hiểm xã hội. Nhiều người không có tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, phải đi vay nóng bên ngoài; không ít trường hợp bị bệnh không dám vào bệnh viện vì không có bảo hiểm y tế...

Tôi đã tìm đến từng phòng trọ của công nhân để lắng nghe tâm tư cũng như những bức xúc của họ. Sau đó, thông qua tuyến bài phản ánh của Báo Người Lao Động, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, anh chị em công nhân được nhận hỗ trợ lương thực thực phẩm từ chính quyền địa phương, Công đoàn hỗ trợ mỗi người 500.000 đồng; hơn 1 tuần sau, công ty cũng trả một phần lương cho người lao động.

Phóng viên Nguyễn Thảo trong một lần tác nghiệp ở quần đảo Trường Sa. Ảnh: THU HẢO

Kỷ niệm khó quên khác trong quá trình tác nghiệp của tôi là khi thực hiện loạt bài điều tra một công ty trong Cụm Công nghiệp Phú Chánh, phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP HCM) có dấu hiệu xả thải ra môi trường. Người dân sống xung quanh rất bức xúc vì nhiều năm phải sống chung với ô nhiễm nguồn nước và mùi khói hôi nồng nặc do doanh nghiệp xả ra. Điều đáng nói là không biết bao nhiêu lần, tại những cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh cũng như gửi đơn lên các cơ quan chức năng đề nghị xử lý, song nhiều năm trôi qua, vụ việc vẫn giẫm chân tại chỗ.

Sau khi nhận được phản ánh từ bạn đọc, Tòa soạn đã yêu cầu tôi vào cuộc điều tra. Sự việc đã được Báo Người Lao Động phản ánh đầy đủ trong loạt bài 5 kỳ. Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã nhanh chóng chỉ đạo kiểm tra doanh nghiệp, ra quyết định xử phạt với số tiền 400 triệu đồng, buộc phải cam kết khắc phục hậu quả.

Đây là 3 trong số nhiều vụ việc mà tôi và Báo Người Lao Động quyết liệt đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, người dân khu vực Bình Dương. Vì thế, tờ báo đã tạo được uy tín với bạn đọc. Hạnh phúc với tôi sau mỗi vụ việc được giải quyết là những dòng tin nhắn cảm ơn từ bạn đọc hay cơ quan chức năng.

Phát huy tinh thần của Báo Người Lao Động, dù làm việc ở đâu, tôi vẫn luôn tâm niệm giữ cho mình cái đầu lạnh và trái tim nóng, lan tỏa những giá trị nhân văn, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của bạn đọc.