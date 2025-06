Sát hạch lái xe: Hết thời học mẹo

Biết tin Bộ Công an chính thức áp dụng bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe mới, chị Trần Diễm Phúc (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết ban đầu có chút lo lắng do phải ôn lại lý thuyết.

Tài xế không chỉ biết lái xe

Qua nắm sơ bộ, chị Phúc đánh giá bộ đề mới tiến bộ hơn, các câu hỏi ít lắt léo so với trước đây nên sẽ không mất nhiều thời gian để trả lời. "Luật giao thông, biển báo phải dễ hiểu thì người dân mới dễ học, dễ thuộc, dễ thực hành khi tham gia giao thông" - chị Phúc nhận xét về cách bộ đề tương tác với học viên.

Chung quan điểm, anh Phan Minh Trọng (ngụ quận 7, TP HCM) đánh giá cao bộ đề mới. Nam thanh niên nói thêm thông qua ôn tập, kiến thức càng cập nhật và thấm vào người sẽ giúp người cầm lái phương tiện trở thành tài xế thành thạo, văn minh, lịch sự đúng nghĩa.

Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết Cục CSGT đã có hướng dẫn về việc áp dụng bộ đề thi sát hạch lý thuyết giấy phép lái xe mới

Điều chị Phúc, anh Trọng đề cập đang là mối quan tâm lớn của nhiều người sắp bước vào kỳ thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tới đây. Thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an xác nhận từ ngày 1-6, bộ đề sát hạch mới với 600 câu hỏi chính thức áp dụng.

Điểm đáng chú ý trong bộ đề lần này là lần đầu tiên đưa vào nội dung liên quan đến ô tô điện, trong đó nhiều câu hỏi tập trung vào nguyên tắc vận hành và bảo đảm an toàn khi sử dụng xe điện.

Bộ đề được xây dựng để đánh giá toàn diện kiến thức, đạo đức tài xế, tình huống thực tế và kỹ năng xử lý giao thông. So với bộ đề do Bộ Giao thông Vận tải trước đây biên soạn, số câu hỏi giữ nguyên nhưng nhiều câu được sửa đổi, bổ sung. Việc này nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và tránh học mẹo, học vẹt. Trong đó, nhóm câu "điểm liệt" liên quan đến hành vi nguy hiểm như vượt đèn đỏ, lái xe khi có nồng độ cồn… nếu trả lời sai sẽ lập tức bị đánh trượt.

Cũng theo Cục CSGT, việc chuyển tiếp giữa bộ đề sát hạch giấy phép lái xe cũ và mới được tính toán kỹ lưỡng. Thí sinh đăng ký học trước ngày 1-1-2025 sẽ tiếp tục thi theo bộ đề cũ đến hết ngày 31-8-2025. Đăng ký học từ ngày 1-1-2025 trở đi thì thi theo bộ đề mới và sau ngày 1-9-2025, mọi thí sinh thi theo bộ đề mới, không còn ngoại lệ.

Giải quyết 119.000 hồ sơ

Đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM cho biết Cục CSGT đã có hướng dẫn về việc áp dụng bộ đề thi sát hạch lý thuyết giấy phép lái xe mới. Cơ sở đào tạo là nơi nắm rõ học viên đăng ký học ngày nào, thi ngày nào và đủ điều kiện sát hạch hay chưa. Vì thế, học viên nên chủ động liên hệ đơn vị đào tạo để biết khóa học của mình thuộc vào khóa nào, áp dụng bộ đề mới hay cũ.

Các đơn vị đào tạo nộp hồ sơ những học viên đủ điều kiện thi bộ đề cũ hay bộ đề mới thì PC08 mới duyệt hồ sơ sát hạch.

Để giải quyết 119.000 hồ sơ sát hạch ở TP HCM, các phương án tăng hội đồng thi, số thí sinh đã được dự liệu

Thông tin thêm, PC08 cho hay sau khi Công an TP HCM chính thức tiếp nhận công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải TP HCM (nay là Sở Xây dựng) thì ngày 14-5, đợt đầu tiên sát hạch lái xe được tổ chức tại Trung tâm Sát hạch lái xe Hóc Môn, huyện Hóc Môn với 200 học viên.

Sau thời điểm này, Công an TP HCM đã cùng các trung tâm đào tạo, sát hạch trên địa bàn tổ chức sát hạch từ thứ hai đến chủ nhật. Vào 2 ngày cuối tuần, số lượng người dự thi được tăng lên để tạo điều kiện cho người dân cũng như nhanh giải quyết hồ sơ tồn đọng.

Đến nay, Công an TP HCM đã giải quyết khoảng 8.000/119.000 hồ sơ tồn đọng gồm ô tô và xe máy. Dự kiến từ ngày 6-6, số hội đồng thi được bổ sung để giải tỏa hồ sơ tồn đọng, phục vụ người dân.

Cũng theo đại diện PC08, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT các tỉnh, thành phải nhanh chóng hoàn tất quy trình, thủ tục để tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe sớm nhất cho địa phương mình. Do đó, người dân không nên quá hoang mang mà rút hồ sơ ở tỉnh này để nộp hồ sơ sát hạch ở tỉnh khác.

Một đại diện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe ở TP HCM cho biết đã triển khai một số công tác tổ chức đào tạo và tổ chức ôn tập trước ngày thi sát hạch. Trung tâm khuyến khích học viên chủ động liên hệ trực tiếp với trung tâm hoặc giáo viên phụ trách để được hướng dẫn ôn tập theo đúng bộ câu hỏi (cũ hoặc mới) phù hợp với khóa học của mình nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi sát hạch.

Không nhân nhượng với vi phạm Thông tư 12/2025 của Bộ Công an quy định nội dung sát hạch thi lái xe các hạng A1, A và B1 bao gồm cả lý thuyết và thực hành trong hình. Trường hợp không đạt lý thuyết thì vẫn tiếp tục được thi thực hành. Thí sinh đạt sát hạch lý thuyết hoặc thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả để thi lại phần thi bị trượt trong thời gian 1 năm. Cũng theo thông tư này, người chưa giải quyết xong vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ không được tham gia thi sát hạch cấp giấy phép lái xe. Như vậy, thí sinh cần hoàn tất việc nộp phạt hoặc xử lý vi phạm trước khi đăng ký thi. Cục CSGT khuyến cáo người thi phải tự mình học tập, sát hạch trung thực để bảo đảm năng lực điều khiển phương tiện và giữ gìn trật tự an toàn. Tuyệt đối không có hành vi mua bán bằng lái xe giả hoặc sử dụng giấy phép không hợp pháp. Việc này gây nguy hiểm lớn cho an toàn giao thông và xã hội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ bị xử lý thích đáng.