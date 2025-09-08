Sát hại tài xế taxi cướp tài sản, 3 người Trung Quốc lĩnh 43 năm tù

Ngày 8-9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Huang Jie Cheng (19 tuổi), Gan Ying (18 tuổi) và Luo Shen Jun (17 tuổi; cùng quê Quảng Tây - Trung Quốc) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 26-7-2024, Huang Jie Cheng, Luo Shen Jun và Gan Ying nhập cảnh trái phép tỉnh Quảng Ninh để tìm việc làm theo sự hướng dẫn của một người tên A Yang (không rõ nhân thân, lai lịch) quen trên mạng.

3 bị cáo tại phiên tòa

Rạng sáng 27-7-2024, cả 3 cùng lên taxi do ông N.V.H. (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) điều khiển để đi vào phía Nam.

Trên đường, Luo Shen Jun phát hiện và thông báo cho 2 người đi cùng về việc bản đồ trên taxi thể hiện điểm đến là Campuchia, rồi nghĩ cách để quay về Trung Quốc. Lúc này, Huang Jie Cheng liên lạc với người tên A Yang nhưng không được.

Cả 3 cùng bàn bạc, tìm cách đánh ngất ông H. để lấy taxi quay lại Quảng Ninh. Chiều tối cùng ngày, khi ông H. đi gọi đồ ăn tối tại một quán cơm ở tỉnh Quảng Ngãi, cả 3 phân công nhiệm vụ từng người.

Chiếc taxi liên quan vụ án

Khoảng 1 giờ sau, khi ông H. điều khiển xe từ trong cây xăng ra quốc lộ, 3 đối tượng đã thực hiện hành vi siết cổ ông. Sau khi tài xế ngất xỉu, Huang Jie Cheng điều khiển xe đến đoạn đường vắng gần đó, vứt ông xuống khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, cả 3 điều khiển taxi ngược ra Bắc. Trên đường, Luo Shen Jun lấy 2 chiếc điện thoại của ông H. vứt ra đường, đồng thời lấy số tiền hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 nhân dân tệ.

Khi 3 đối tượng đến đoạn đường thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình cũ, lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Cả 3 không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy nên bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huang Jie Cheng 12 năm tù về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng cộng 19 năm tù.

Bị cáo Luo Shen Jun 9 năm tù về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hình phạt là 13 năm tù.

Bị cáo Gan Ying 8 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hình phạt là 11 năm tù.