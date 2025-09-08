Sát hại tài xế taxi cướp tài sản, 3 người Trung Quốc lĩnh 43 năm tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sát hại tài xế taxi cướp tài sản, 3 người Trung Quốc lĩnh 43 năm tù

T.Trực

(NLĐO) - 3 người Trung Quốc sát hại tài xế taxi vừa bị tòa tuyên án tổng cộng 43 năm tù vì tội "Giết người", "Cướp tài sản"

Ngày 8-9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Huang Jie Cheng (19 tuổi), Gan Ying (18 tuổi) và Luo Shen Jun (17 tuổi; cùng quê Quảng Tây - Trung Quốc) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 26-7-2024, Huang Jie Cheng, Luo Shen Jun và Gan Ying nhập cảnh trái phép tỉnh Quảng Ninh để tìm việc làm theo sự hướng dẫn của một người tên A Yang (không rõ nhân thân, lai lịch) quen trên mạng.

Sát hại tài xế taxi cướp tài sản, 3 người Trung Quốc lĩnh 43 năm tù - Ảnh 1.

3 bị cáo tại phiên tòa

Rạng sáng 27-7-2024, cả 3 cùng lên taxi do ông N.V.H. (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) điều khiển để đi vào phía Nam.

Trên đường, Luo Shen Jun phát hiện và thông báo cho 2 người đi cùng về việc bản đồ trên taxi thể hiện điểm đến là Campuchia, rồi nghĩ cách để quay về Trung Quốc. Lúc này, Huang Jie Cheng liên lạc với người tên A Yang nhưng không được.

Cả 3 cùng bàn bạc, tìm cách đánh ngất ông H. để lấy taxi quay lại Quảng Ninh. Chiều tối cùng ngày, khi ông H. đi gọi đồ ăn tối tại một quán cơm ở tỉnh Quảng Ngãi, cả 3 phân công nhiệm vụ từng người.

Sát hại tài xế taxi cướp tài sản, 3 người Trung Quốc lĩnh 43 năm tù - Ảnh 2.

Chiếc taxi liên quan vụ án

Khoảng 1 giờ sau, khi ông H. điều khiển xe từ trong cây xăng ra quốc lộ, 3 đối tượng đã thực hiện hành vi siết cổ ông. Sau khi tài xế ngất xỉu, Huang Jie Cheng điều khiển xe đến đoạn đường vắng gần đó, vứt ông xuống khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, cả 3 điều khiển taxi ngược ra Bắc. Trên đường, Luo Shen Jun lấy 2 chiếc điện thoại của ông H. vứt ra đường, đồng thời lấy số tiền hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 nhân dân tệ.

Khi 3 đối tượng đến đoạn đường thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình cũ, lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Cả 3 không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy nên bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. 

Tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huang Jie Cheng 12 năm tù về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng cộng 19 năm tù.

Bị cáo Luo Shen Jun 9 năm tù về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hình phạt là 13 năm tù. 

Bị cáo Gan Ying 8 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hình phạt là 11 năm tù. 

Tin liên quan

Bắt xe ôtô chở 3 người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Thanh Hóa

Bắt xe ôtô chở 3 người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Thanh Hóa

(NLĐO)- Thấy chiếc ôtô đi ở khu vực biên giới có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã dừng xe kiểm tra và phát hiện chiếc xe đang chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đà Nẵng: Chặn đứng một ô tô chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(NLĐO) – Sau khi bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, tài xế khai nhận chở "chui" 3 đối tượng Trung Quốc từ Hà Nội vào TP HCM với giá 10 triệu đồng.

Công an Bình Định ngăn chặn vụ lừa bán 3 người Trung Quốc sang Campuchia

(NLĐO) – Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, các đối tượng định lừa bán 3 công dân Trung Quốc sang Campuchia thì bị Công an tỉnh Bình Định kịp thời ngăn chặn.

Cướp tài sản lĩnh án tù tỉnh Quảng Ngãi nhập cảnh trái phép Bộ luật Hình sự lực lượng chức năng hội đồng xét xử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo