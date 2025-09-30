Sạt lở đất vùi lấp căn nhà, 4 người trong gia đình mất tích

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng 30-9, tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Vào thời gian trên, đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của ông V.C.S. (SN 1982, thôn Mã Lầu) khiến 4 người trong gia đình mất tích, gồm: ông V.C.S., bà H.T.D., (SN 1980); chị V.X.H. (SN 2003), anh V.M.H. (SN 2004).

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: MXH

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Lũng Cú đã huy động hơn 100 người, gồm các lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng, công an và người dân đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích; đồng thời di dời các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, tuy nhiên, thời tiết trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa to, nguy cơ đất đá sạt lở khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.