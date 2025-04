Sát phạt nhau bằng hình thức xóc bầu cua qua điện thoại

Ngày 22-4, Công an phường Tân An (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho biết đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 6 đối tượng có hành vi tham gia đánh bạc.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 19-4, tổ công tác của Công an phường Tân An đã bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt quả tang 6 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức bầu cua trên điện thoại di động tại một quán cà phê nằm trong hẻm trên đường Lý Thường Kiệt thuộc khu phố 1, phường Tân An.

Tang vật tạm giữ từ nhóm xóc bầu cua online. Ảnh: CABT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,8 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về cơ quan Công an để làm việc.

Ngoài ra, chủ cơ sở kinh doanh quán cà phê cũng được mời về trụ sở Công an phường để làm rõ trách nhiệm liên quan.