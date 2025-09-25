SATRA tung combo “đi chợ hộ”, khuyến mãi sâu

Cuối giờ chiều, chị Nguyễn Thị Hương (TP HCM) ghé cửa hàng Satrafoods Lê Thị Riêng (phường Bến Thành) để mua sắm cho bữa tối. Không có nhiều thời gian cân nhắc hôm nay nấu gì cho gia đình, chị chọn ngay combo "bữa cơm Việt" gồm đùi gà kho, rau ngót và bắp cải xào với giá chỉ hơn 130.000 đồng.

Mua sắm dễ dàng, "đi chợ hộ" tận nơi

Chỉ trong vài phút, chị Hương bước ra khỏi cửa hàng với đầy đủ nguyên liệu cho bữa cơm tối, không cần đi lòng vòng chọn món hay lo thiếu món này, quên món kia. "Combo này tiện quá, vừa tiết kiệm thời gian, vừa hợp túi tiền. Tôi đi làm về muộn nên chỉ muốn mua nhanh, về là có thể nấu ngay. Quan trọng nhất là tôi yên tâm cả nhà được ăn cơm nhà, vừa ngon vừa sạch sẽ" - chị Hương chia sẻ.

Đa dạng các combo phục vụ bữa cơm gia đình Việt tại hệ thống bán lẻ SATRA

Câu chuyện của chị Hương phản ánh rất rõ nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng thành thị: tiết kiệm thời gian mua sắm nhưng vẫn muốn bữa cơm gia đình đầy đủ, an toàn và ấm cúng. Nắm bắt tâm lý đó, hệ thống bán lẻ SATRA đã triển khai chương trình combo "đi chợ hộ" - một sáng kiến tiện lợi nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA).

Theo đại diện SATRA, từ nay đến hết ngày 31-10-2025, toàn bộ hệ thống gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và gần 180 cửa hàng tiện lợi Satrafoods sẽ đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi sâu cho nhiều mặt hàng thiết yếu. Điểm nhấn chính là các bộ combo "bữa cơm Việt", gợi ý thực đơn trọn gói cho gia đình với nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, giá từ 130.750 đồng đến 273.050 đồng.

Hệ thống bán lẻ SATRA "đi chợ hộ" sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian mua sắm.. Ảnh: SATRA

Chẳng hạn, combo "gà kho đậm đà - canh ngọt bắp cải xào" giá 130.750 đồng; combo "cá chiên - canh bí cải thìa xào" giá 230.200 đồng; hay combo "cá kho - canh cải thịt xay" giá 273.050 đồng. Với mức giá trọn gói và cách kết hợp sẵn, người tiêu dùng có thể dễ dàng chuẩn bị bữa ăn gia đình mà không phải lo thiếu nguyên liệu hay mất thời gian cân nhắc thực đơn. Một combo thường dành cho 2-3 người dùng, rất thích hợp với gia đình trẻ có cha mẹ đi làm, con đi học.

"Chúng tôi mong muốn mang đến những giải pháp mua sắm tối ưu cho người tiêu dùng, đặc biệt là người bận rộn nhưng vẫn coi trọng bữa cơm gia đình. Các combo không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn được thiết kế để phù hợp nhiều khẩu vị khác nhau" – đại diện SATRA cho biết.

Đa dạng combo, đáp ứng nhiều nhu cầu

Nếu như combo "bữa cơm Việt" mang lại sự tiện lợi trong việc chuẩn bị bữa ăn, thì các combo khác của SATRA lại giúp khách hàng giải quyết nhiều nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống hằng ngày. Cụ thể, hệ thống bán lẻ SATRA còn giới thiệu các combo gia vị, combo hàng thiết yếu, và combo sản phẩm chăm sóc nhà cửa với chủng loại phong phú, giá hợp lý và tiết kiệm, từ 225.800 đồng đến 478.600 đồng.

Những combo này giúp người tiêu dùng có thể mua gọn trong một lần đặt hàng, thay vì phải mất thời gian nhớ từng món nhỏ. Ví dụ, combo gia vị sẽ đầy đủ từ nước mắm, muối, dầu ăn, tiêu…; combo hàng thiết yếu có gạo, mì, nước uống…; còn combo chăm sóc nhà cửa bao gồm bột giặt, nước rửa chén, dung dịch vệ sinh.

Khách hàng đang lựa chọn combo trong "30 năm đồng hành - gắn kết bữa cơm Việt" tại hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Không chỉ dừng lại ở giá cả ưu đãi, SATRA còn chú trọng trải nghiệm mua sắm tiện lợi. Thay vì phải trực tiếp đi mua sắm, khách hàng có thể gọi vào hotline, đặt hàng qua Zalo OA, mạng xã hội hoặc liên hệ cửa hàng gần nhất để chọn combo phù hợp. Ngay sau khi tiếp nhận đơn, nhân viên sẽ thay khách "đi chợ", chọn hàng hóa và giao tận nơi.

Hình thức này đặc biệt phù hợp với người nội trợ bận rộn, nhân viên văn phòng hoặc gia đình có con nhỏ.

"Chỉ cần một cú click, mọi nhu cầu cơ bản từ bữa ăn đến sinh hoạt của gia đình trong nhiều ngày đều được đáp ứng, hạn chế tối đa việc quên hay thiếu món. Tôi tham khảo thì thấy các combo được thiết kế rất phù hợp túi tiền" – một khách hàng tại Satrafoods trên đường Lê Văn Sỹ nhận xét.

Chính sự đa dạng này cho thấy SATRA không chỉ dừng lại ở việc "đi chợ hộ" cho bữa cơm hay nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, mà còn hướng tới việc đồng hành cùng người tiêu dùng trong cả sinh hoạt gia đình, từ gian bếp cho đến không gian sống.

30 năm đồng hành - gắn kết bữa cơm Việt Ba thập kỷ qua, SATRA không chỉ mở rộng hệ thống bán lẻ mà còn gắn bó mật thiết với thói quen tiêu dùng của người dân thành phố. Chương trình combo "đi chợ hộ" là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp trong việc phục vụ cộng đồng. "Đi chợ hộ" không chỉ là sự tiện lợi mà thực phẩm luôn được SATRA cam kết tươi ngon, an toàn, được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng. Với mức giá hợp lý, các combo cũng giúp tiết kiệm chi phí so với việc mua từng món lẻ. "Chúng tôi tin rằng mỗi bữa cơm ngon, đủ đầy và tiện lợi chính là cách để SATRA tri ân khách hàng sau 30 năm đồng hành, đồng thời tiếp tục khẳng định sứ mệnh gắn kết bữa cơm Việt" – đại diện hệ thống bán lẻ SATRA nhấn mạnh.







