Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong

Trưa 10-8, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Nguyễn Bá Khánh C. (SN 2003, trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn chiều 4-8.

"Chúng tôi mới nhận thông tin báo về nạn nhân được phát hiện đã tử vong dưới vực rất sâu. Một đội leo núi chuyên nghiệp của Tây Nguyên mới tiếp cận được nhờ có trang thiết bị chuyên dùng. Lực lượng địa phương đang chờ phối hợp với công an tỉnh và bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường vòng ngoài"- ông Minh cho biết.

Theo ông Minh, hiện nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương đến hiện trường để tiến hành đưa thi thể nạn nhân xuống núi an toàn. Đồng thời, các cơ quan liên quan cũng đang phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, từ tối 4-8, người thân không liên lạc được với anh C. Sau khi kiểm tra, gia đình xác định C từng thông báo với bạn bè, người thân về việc leo núi chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn.

Người nhà của nạn nhân tìm kiếm tại khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang

Trước đó, xe máy của nam thanh niên cũng được gửi tại nhà một người dân ở dưới chân núi, tại đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang).

Tối 4-8, một bức ảnh anh C. xuất hiện ở đỉnh chóp Hoàng Ngưu Sơn được gửi từ số điện thoại của C. Từ thời điểm đó, nạn nhân không liên lạc được dù điện thoại vẫn đổ chuông.

Hình ảnh thanh niên vào ngày 4-8 khi lên đường leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Ngày 5-8, bạn bè của C. đã thông báo trên trang cá nhân và lên núi tìm kiếm nhưng không có tung tích của C nên báo cơ quan chức năng.

Chiều ngày 5-8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều động xe cứu nạn và 7 cán bộ, chiến sĩ đến núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm.

Cơ quan chức năng và người nhà lên núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm

Từ ngày 5-8 đến ngày 10-8, hàng trăm người leo núi có kinh nghiệm của Khánh Hòa, Hà Nội, TP HCM, Đắk Lắk... kết nối hỗ trợ tìm kiến nạn nhân.

Cùng với sức người, sức của, lượng lượng tìm kiếm đã rà soát tất cả khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn có độ cao 972 m. Ở đây địa hình dốc, nhiều vách đá và khe núi sâu, cây cối um tùm.