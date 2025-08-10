Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong

Kỳ Nam, ảnh: P. An

(NLĐO)- Sau 6 ngày tìm kiếm, trưa 10-8, lực lượng tìm kiếm thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Trưa 10-8, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Nguyễn Bá Khánh C. (SN 2003, trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn chiều 4-8.

"Chúng tôi mới nhận thông tin báo về nạn nhân được phát hiện đã tử vong dưới vực rất sâu. Một đội leo núi chuyên nghiệp của Tây Nguyên mới tiếp cận được nhờ có trang thiết bị chuyên dùng. Lực lượng địa phương đang chờ phối hợp với công an tỉnh và bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường vòng ngoài"- ông Minh cho biết.

Theo ông Minh, hiện nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương đến hiện trường để tiến hành đưa thi thể nạn nhân xuống núi an toàn. Đồng thời, các cơ quan liên quan cũng đang phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, từ tối 4-8, người thân không liên lạc được với anh C. Sau khi kiểm tra, gia đình xác định C từng thông báo với bạn bè, người thân về việc leo núi chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn.

Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong- Ảnh 1.

Người nhà của nạn nhân tìm kiếm tại khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang

Trước đó, xe máy của nam thanh niên cũng được gửi tại nhà một người dân ở dưới chân núi, tại đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang).

Tối 4-8, một bức ảnh anh C. xuất hiện ở đỉnh chóp Hoàng Ngưu Sơn được gửi từ số điện thoại của C. Từ thời điểm đó, nạn nhân không liên lạc được dù điện thoại vẫn đổ chuông.

Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong- Ảnh 2.

Hình ảnh thanh niên vào ngày 4-8 khi lên đường leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Ngày 5-8, bạn bè của C. đã thông báo trên trang cá nhân và lên núi tìm kiếm nhưng không có tung tích của C nên báo cơ quan chức năng.

Chiều ngày 5-8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều động xe cứu nạn và 7 cán bộ, chiến sĩ đến núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm.

Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong- Ảnh 3.

Cơ quan chức năng và người nhà lên núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm

Từ ngày 5-8 đến ngày 10-8, hàng trăm người leo núi có kinh nghiệm của Khánh Hòa, Hà Nội, TP HCM, Đắk Lắk... kết nối hỗ trợ tìm kiến nạn nhân.

Cùng với sức người, sức của, lượng lượng tìm kiếm đã rà soát tất cả khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn có độ cao 972 m. Ở đây địa hình dốc, nhiều vách đá và khe núi sâu, cây cối um tùm.

Tin liên quan

Một thanh niên mất tích 2 ngày khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Một thanh niên mất tích 2 ngày khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

(NLĐO)- Cơ quan chức năng đang tìm kiếm một thanh niên sau 2 ngày mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cung đường nguy hiểm khi đổ dốc núi Chín Khúc Nha Trang

(NLĐO)- Đường lên núi Chín Khúc Nha Trang nhất là khi đổ dốc rất nguy hiểm với nhiều khúc cua, dốc liên tục khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra

Cảnh sát PCCC leo núi trong đêm để dập lửa

(NLĐO) – Đám cháy bùng phát trên lưng chừng núi có độ cao hơn 200 m nên các lực lượng cứu hỏa phải leo núi trong đêm để dập tắt ngọn lửa, khống chế cháy lan.

Hoàng Ngưu Sơn tìm thấy thi thể thi thể nạn nhân tỉnh Khánh Hòa lực lượng chức năng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo