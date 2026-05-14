Pháp luật

Sau chầu nhậu, nam thanh niên đập phá văn phòng, cầm dao đuổi đánh đồng nghiệp

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau chầu nhậu cùng bạn bè, nam thanh niên trở lại nơi làm việc trong tình trạng say xỉn, chửi bới, cầm dao đuổi đánh đồng nghiệp, ném về phía công an.

Ngày 14-5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 - Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Ban Văn Dương (SN 2008, ở xóm Ngàm Lồm, xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng) về tội "gây rối trật tự công cộng".

Ban Văn Dương tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Dương làm tại việc tại một văn phòng tuyển dụng tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 9-5, sau khi đi uống bia cùng bạn bè, Dương trở lại nơi làm việc trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được hành vi.

Tại đây, khi được các đồng nghiệp khuyên đi nghỉ, Dương quay sang chửi bới mọi người, đập vỡ bộ ấm chén trong văn phòng. Sau đó, Dương đã hai lần xông vào khu vực bếp, lấy dao chặt và dao gọt hoa quả để đe dọa, đuổi đánh các đồng nghiệp và những người xung quanh.

Không dừng lại ở đó, Dương tiếp tục cầm hung khí như dao, 1 chiếc gậy hộp bằng kim loại dài khoảng 1,6 m đi lại nhiều lần trước khu vực cửa văn phòng và quán nướng Bon Bon (gần văn phòng), chửi bới, đập phá bàn ghế, bát đĩa, gây mất an ninh, trật tự địa phương khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Những con dao tang vật của vụ án. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Mặc dù lực lượng công an cùng người dân can ngăn nhưng nam thanh niên này vẫn không ngừng chửi bới. 

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Dương ném con dao về phía lực lượng chức năng thì ngay lập tức bị khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mâu thuẫn trong lúc chạy xe, tài xế đánh đồng nghiệp tử vong

Mâu thuẫn trong lúc chạy xe, tài xế đánh đồng nghiệp tử vong

(NLĐO) – Trong lúc tránh, vượt qua nhau khi tham gia giao thông, giữa 2 tài xế xe khách đã xảy ra mẫu thuẫn dẫn tới 1 người bị đánh tử vong.

Công an TP HCM bắt giữ tài xế J&T Express đánh đồng nghiệp ngay giữa đường

(NLĐO) - Ngay sau nhận tin, Đội CSGT Bến Thành của Công an TP HCM vào cuộc xác minh vụ hai tài xế chở hàng mâu thuẫn với nhau ngay trên đường phố

"Vác" điếu cày đánh đồng nghiệp trọng thương

(NLĐO)- Mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt, Đậu Đình Tiến đã dùng điếu cày đánh anh T.H.L., gây thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 34%

