Thời sự

Sau "Hàm cá mập", tháo dỡ hạng mục tạm tại nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Gươm

Tin-ảnh: Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Sau khi tháo dỡ hoàn toàn tòa "Hàm cá mập", cơ quan chức năng tiếp tục chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ, dỡ bỏ hạng mục tạm, khôi phục kiến trúc gốc.

Ngày 12-8, sau khi toàn bộ công trình "Hàm cá mập" đã được tháo dỡ, hiện lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành xử lý phần mái tôn, hạng mục tạm bợ cùng các phần chắp vá của nhà hàng Thủy Tạ. Việc này nhằm khôi phục lại hình dáng nguyên bản cho công trình, tạo cảnh quan thẩm mỹ và mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Theo quyết định quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 đã phê duyệt, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau cải tạo sẽ rộng gần 14.000 m2. Trong phân kỳ 1, cơ quan chức năng có trách nhiệm chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ, dỡ bỏ hạng mục tạm, khôi phục kiến trúc gốc và cải thiện mỹ quan quảng trường.

Cũng trong phân kỳ 1, UBND phường Hoàn Kiếm đã hoàn tất việc phá dỡ công trình tại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, vốn được biết đến là tòa "Hàm cá mập". Sau đó cải tạo đầu hồi tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng theo hướng lắp đặt màn hình LED.

TP Hà Nội cũng yêu cầu chỉnh trang mặt đứng các công trình trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ và đầu phố Hàng Đào, bao gồm việc tháo dỡ mái che, mái vẩy để tạo diện mạo thông thoáng hơn.

Cùng với đó, cơ quan chức năng triển khai phương án cải tạo, tổ chức lại giao thông quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Các hạng mục gồm: Di dời bãi xe, tháo dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giữ nguyên hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng giao thông hợp lý và thảm bê tông nền quảng trường, tạo mặt phẳng với độ dốc hướng về mép vỉa hè sát hồ Hoàn Kiếm.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận việc tháo dỡ hạng mục tạm tại nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Gươm:

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Tại khu vực quảng trường vừa tháo dỡ tòa nhà "Hàm cá mập":

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

Tin liên quan

Tổng thống Hungary và Phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngắm tháp Rùa trong đêm

Tổng thống Hungary và Phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngắm tháp Rùa trong đêm

(NLĐO)- Tối 27-5, ngay khi vừa đến Hà Nội, Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân đi dạo, ngắm cảnh một số tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cung rước xá lợi Đức Phật quanh Hồ Hoàn Kiếm

(NLĐO)- Tối 13-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức cung nghinh xá lợi Đức Phật nhiễu quanh hồ Hoàn Kiếm

Ngắm những công trình văn hóa, lịch sử của quận Hoàn Kiếm từ trên cao

(NLĐO)- Các công trình truyền thống kết hợp với những công trình kiến trúc mang phong cách Pháp có giá trị đặc biệt tạo nên sức cuốn hút khó cưỡng

