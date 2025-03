Sau khi bỏ cấp huyện, 30 cơ sở ở các quận, huyện của Công an Hà Nội có nhiệm vụ gì?

Ngày 3-3, Công an TP Hà Nội thông tin về chức năng, nhiệm vụ của 30 cơ sở của Công an TP tại các quận, huyện, thị xã.

Biển Công an TP Hà Nội - Cơ sở Cầu Giấy

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 1-3, Công an TP Hà Nội chấm dứt hoạt động của 30 công an cấp huyện, các chức năng nhiệm vụ của công an cấp huyện được chuyển giao về cấp Công an TP và công an cấp xã. Xuất phát từ tính chất, tầm quan trọng và đặc thù của Thủ đô, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu triển khai cơ sở Công an TP tại địa bàn 30 quận, huyện, thị xã và chính thức triển khai từ ngày 1-3.

Theo đó, cơ sở Công an TP được đặt tại trụ sở công an cấp huyện trước đây để tận dụng hạ tầng vật chất, trang thiết bị, tránh lãng phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Phòng chức năng Công an TP, cũng như việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, phản ánh kiến nghị của nhân dân.

Công an Hà Nội cho biết các Phòng chức năng của Công an TP sẽ bố trí Tổ địa bàn gồm lãnh đạo Phòng, chỉ huy cấp Đội và cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng trực tiếp về đóng quân, làm việc tại các cơ sở, để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Cùng với đó, các cơ sở cũng sẽ hướng dẫn, chỉ đạo công an cấp xã trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như phối hợp giải quyết các vụ việc an ninh trật tự phát sinh; góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quán xuyến toàn diện địa bàn của các Phòng thuộc Công an TP.

Công an Hà Nội khẳng định cơ sở Công an TP không phải là một cấp công an thuộc hệ thống tổ chức bộ máy của Công an Thủ đô, mà là cơ chế quản lý, điều hành chung, phối hợp các lực lượng tại địa bàn quận, huyện, thị xã; hoạt động theo quy chế chung. Mỗi cơ sở Công an TP sẽ do một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP làm Trưởng Cơ sở và thực hiện chức năng giúp việc cho Ban Giám đốc.

Từ đó, Ban Giám đốc kiểm tra, đôn đốc, điều hành, duy trì hoạt động chung của cơ sở, điều phối lực lượng trong tình huống cần huy động các Tổ địa bàn; duy trì công tác trực ban, trực chiến, trực chỉ huy của các Tổ địa bàn tại Cơ sở theo đúng quy định của lực lượng.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, đây là biện pháp, giải pháp sáng tạo, linh hoạt và cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp, bàn giao các nhiệm vụ của công an cấp huyện trước đây nhưng vẫn bảo đảm không phát sinh khâu trung gian; mọi công tác của Tổ địa bàn đều được điều hành trực tiếp từ các Phòng chức năng, là "cánh tay nối dài" của các Phòng bám sát địa bàn 24/7, sẵn sàng giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.