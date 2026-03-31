Sau khi sát hại và phi tang thi thể cụ bà, nghi phạm trèo lên cây trốn

Ngày 31-3, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đối với Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) - nghi phạm đã ra tay sát hại cụ bà L.T.Th. (SN 1939, trú tại thôn Đồng Bửa), rồi chôn xác nạn nhân xuống vườn chuối, phi tang.

Nghi phạm Lê Văn Tuấn

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 29-3, Công an xã Hà Đông nhận được tin báo từ lực lượng an ninh trật tự cơ sở thôn Đồng Bửa và gia đình về việc bà L.T.T. (SN 1939, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông) mất tích vào chiều tối cùng ngày. Gia đình và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã tổ chức tìm kiếm bà L.T.T nhưng không có kết quả.

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Đông đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc và xem xét các dấu vết tại nơi ở của gia đình bà L.T.T., công an xã Hà Đông xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

Với các biện pháp xác minh được thực hiện cẩn trọng, nhanh chóng, đồng thời ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Hà Đông, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an thành phố khẩn trương phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau 2 giờ rà soát, dựng đối tượng nghi vấn, thu thập các thông tin liên quan, đấu tranh khai thác đối tượng, các lực lượng phối hợp đã làm rõ, xác định nghi phạm gây án, hành vi phạm tội và vị trí đối tượng vùi lấp, giấu xác nạn nhân ở vườn phía sau nhà nạn nhân.

Hiện trường nơi nghi phạm Lê Văn Tuấn chôn thi thể nạn nhân

Qua điều tra, lực lượng công an xác định khoảng 18 giờ ngày 29-3, Lê Văn Tuấn, (SN 1994, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), đi qua vườn nhà bà L.T.T. Do nghĩ là đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản nên cụ bà đã hô hoán. Hoàng hốt, Tuấn đã dùng gạch đập vào đầu, gáy bà T. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tuấn đã vùi lấp thi thể bà T., ngay trong vườn nhà nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay khi phát hiện bà T. mất tích, mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, sợ hãi Tuấn trèo lên cây trong vườn nhà bà T. ẩn nấp. Khi mọi người đi qua, Tuấn tụt xuống đất, hòa cùng người dân đi tìm kiếm nạn nhân như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày 30-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Tuấn. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ Lê Văn Tuấn về hành vi giết người để điều tra theo quy định của pháp luật.

Được biết, sau khi Lê Văn Tuấn bị lực lượng công an bắt giữ, qua xét nghiệm, nghi phạm này dương tính với ma tuý.