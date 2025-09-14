HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sau khi uống bia, cầm dao xông vào trụ sở chém trọng thương Phó công an xã

Tuấn Minh

(NLĐO)- Bất mãn trong cuộc sống, sau khi uống bia, Tống Duy Lộc đã cầm dao xông vào trụ sở công an ở Thanh Hóa, chém bị thương 1 Phó công an xã

Ngày 14-9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Tống Duy Lộc (SN 1993, ngụ thôn Trạng Sơn, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi xông vào trụ sở công an chởi bới, đập phá tài sản, chém bị thương cán bộ công an.

Sau khi uống bia, cầm dao xông vào trụ sở chém trọng thương Phó công an xã- Ảnh 1.

Tống Duy Lộc xông vào trụ sở công an xã chém người. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, chiều 13-9, Lộc một mình ngồi uống bia đến 21 giờ cùng ngày thì ra về. Khoảng 21 giờ 10 phút, sẵn có men bia trong người và lâu nay Lộc cũng có biểu hiện bất mãn trong cuộc sống nên thanh niên này đã lấy dao (dạng dao phay) đến trụ sở Công an xã với mục đích gặp ai thì chém người đó.

Khi đến nơi, Lộc vừa chửi bới, vừa dùng dao phá hỏng các cửa kính phòng làm việc của Công an xã Hà Long và tấn công cán bộ trong ca trực.

Trước hành vi manh động, côn đồ và liều lĩnh của đối tượng, lực lượng ứng trực Công an xã Hà Long đã kịp thời khống chế, tước dao, bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình ngăn chặn hành vi manh động của thanh niên này, ông Lê Trọng Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Hà Long, bị chém bị thương ở tay phải. Ngay sau đó, ông Ngọc đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Hiện, vụ việc đã được Công an xã Hà Long bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý.

