Pháp luật

Sau lần "chat sex", người phụ nữ 22 lần chuyển gần nửa tỉ đồng cho "bạn trai"

B.T.V

(NLĐO) - Sau lần "chat sex" trên mạng với "bạn trai", người phụ nữ bị đe dọa nên buộc phải chuyển tiền hơn 20 lần, với tổng số tiền lên tới gần nửa tỉ đồng.

Tin từ Công an TP Hà Nội ngày 10-3 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra vụ việc một người phụ nữ sinh năm 1979 bị cưỡng đoạt tài sản khi "chat sex" trên mạng.

Nạn nhân sau lần "chat sex" trên mạng đã bị "bạn trai" đe dọa nên đã phải chuyển khoảng 22 lần với số tiền gần nửa tỉ đồng cho đối tượng.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, cơ quan công an ghi nhận nhiều vụ việc nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua việc hình thức "chat sex" trên mạng xã hội. Không chỉ có các nam giới mà có cả trường hợp là nữ giới là nạn nhân bị các đối tượng đe dọa, tống tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần của bị hại.

Theo cơ quan công an, quá trình "chat sex", các đối tượng sẽ quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó các đối tượng dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại. Nhiều nạn nhân do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên đã ngậm ngùi chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan công an.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Không tham gia các hội nhóm đồi truỵ, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chat sex". Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

chat sex cưỡng đoạt tài sản nạn nhân "chat sex"
