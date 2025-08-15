Ngày 15-8, ông Ngô Văn Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết sau khi cầu vòm thép đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc (cầu Trà Khúc 3) hoàn thiện, có nhiều tên gọi được đề xuất gửi đến các cơ quan chức năng.

"Sau khi bàn bạc, thống nhất, các cơ quan đã quyết định lấy tên cầu Phước Lộc cho cây cầu bắc qua sông Trà Khúc, nối xã Nghĩa Giang và xã Sơn Tịnh" - ông Trọng nói.

Theo ông Trọng, tên gọi Phước Lộc xuất phát từ bến đò Phước Lộc – một địa danh gắn bó với người dân địa phương và đã hình thành từ lâu trên sông Trà Khúc, gần khu vực cầu.

Cầu Trà Khúc 3 có tên gọi chính thức cầu Phước Lộc

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết dự kiến ngày 19-8, tỉnh sẽ tổ chức khánh thành cầu Phước Lộc.

Trước đó, để đặt tên cầu, tỉnh đã thành lập hội đồng gồm nhiều ngành, lấy ý kiến các sở, ban, ngành và tham khảo ý kiến chuyên gia.

Cầu Phước Lộc có tổng mức đầu tư lên đến 850 tỉ đồng, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới bên dòng Trà Khúc, góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế – xã hội.

Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến 3,5 km; trong đó phần cầu dài 708 m, đường dẫn hai đầu dài 1,8 km. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ cuối năm 2022, nhằm kết nối quốc lộ 24B (phía bắc sông Trà Khúc) với tỉnh lộ ĐT.623B (phía nam).

Ngoài vai trò hạ tầng giao thông, cây cầu với kiến trúc vòm thép hiện đại còn là điểm nhấn cảnh quan, mở ra cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư vào khu vực trong thời gian tới.