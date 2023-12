Sầu riêng đông lạnh xuất khẩu sang Thái Lan nhiều nhất

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến 11 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng các loại của Việt Nam đạt 2,164 tỉ USD, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm năm ngoái. Ngoài sầu riêng tươi, còn có sầu riêng đông lạnh, sầu riêng sấy và nước ép sầu riêng là mặt hàng mới của năm nay.

Về thị trường, Trung Quốc dẫn đầu với 1,976 tỉ USD, chiếm 91%, chủ yếu là nhập sầu riêng tươi, sầu riêng sấy và nước ép sầu riêng.

Đáng chú ý, ở mặt hàng sầu riêng đông lạnh, 11 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu được 128,2 triệu USD sang các thị trường Thái Lan, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Úc,… Trong đó, Thái Lan là thị trường dẫn đầu với giá trị kim ngạch 96,9 triệu USD.

Thái Lan cũng là nước xuất khẩu sầu riêng số 1 thế giới với thị trường chính là Trung Quốc. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, 10 tháng đầu năm 2023, nước này nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan nhiều nhất, đạt gần 904.000 tấn và giá trị đạt 4,42 tỉ USD, nhiều hơn gấp đôi lượng hàng từ Việt Nam.

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu hơn 2 tỉ USD trong năm 2023

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sở dĩ Thái Lan vẫn phải nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam vì Việt Nam thu hoạch sầu riêng quanh năm trong khi Thái Lan thu hoạch theo mùa nên có nhu cầu nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.

Ngoài Trung Quốc, nhiều thị trường tăng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam. Nổi bật nhất là Cộng hòa Séc đã chi gần 9,7 triệu USD nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam, tăng đến 280 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Papua New Guinea chi gần 6 triệu USD nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam, tăng hơn 8 lần so với năm ngoái. Các thị trường Mỹ, Canada chi lần lượt 4,2 và 3,9 triệu USD nhập khẩu sầu riêng Việt Nam, tăng lần lượt gần 3 lần và hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, sản lượng sầu riêng của cả nước ước đạt 1,186 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022 – là một trong những loại trái cây có sản lượng vượt 1 triệu tấn cùng với cam, thanh long, xoài.

Sầu riêng Việt Nam thu hoạch 12/12 tháng trong năm, tập trung cao nhất vào tháng 5, tháng 6 tại vùng trồng ĐBSCL và tháng 9, tháng 10 tại vùng trồng Tây Nguyên. Tháng 7 và tháng 8 cũng có sản lượng thu hoạch khá tại vùng trồng Đông Nam Bộ - đây là thời điểm trùng vụ chính của sầu riêng Thái Lan.