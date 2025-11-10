Sầu riêng sẽ trở thành "quốc quả" của Malaysia?

Hiệp hội Nhà sản xuất sầu riêng Malaysia (DMA) đã chính thức gửi đề xuất lên Bộ Nông nghiệp và an ninh lương thực đề nghị xem xét trao cho loại trái cây gai góc nhưng được yêu thích này là "quốc quả" của đất nước.

Đồng thời, DMA cũng kiến nghị chọn ngày 7-7 là ngày Sầu riêng Quốc gia để tôn vinh giá trị văn hóa và kinh tế của loại trái cây này - theo báo The Star.

Chủ vườn Tan Chee Keat (34 tuổi) kiểm tra sầu riêng Musang King tại trang trại ở Balik Pulau, Penang. Ảnh: The Star

Chủ tịch DMA Eric Chan cho biết sầu riêng không chỉ là trái cây mà còn là một phần trong bản sắc dân tộc của người Malaysia. "Mỗi người dân, dù ở vùng miền hay thuộc tầng lớp nào đều có câu chuyện hay ký ức gắn với sầu riêng. Đó là điều khiến loại quả này trở thành điểm chung của chúng ta" – ông nói.

Từ những quầy hàng ở chợ đến các lô hàng xuất khẩu đi nước ngoài, sầu riêng Malaysia đã nổi tiếng với các giống như Musang King (D197), Black Thorn (D200) hay D24 và được xem là biểu tượng của chất lượng nông sản Malaysia.

Mới đây, giống Musang King tiếp tục được gia hạn chỉ dẫn địa lý (GI) thêm 10 năm, đến tháng 3-2034. Theo ông Eric Chan, điều này giống như "con dấu hộ chiếu" khẳng định nguồn gốc và thương hiệu của sầu riêng Malaysia.

"Đây là niềm tự hào của nông dân Malaysia và minh chứng cho nỗ lực xây dựng thương hiệu nông sản mang tầm thế giới" – ông nói thêm.

Theo DMA, ngành sầu riêng hiện đóng góp hàng triệu ringgit vào kim ngạch xuất khẩu nông sản Malaysia và tạo việc làm cho hàng ngàn nông dân, tiểu thương cùng doanh nghiệp chế biến.

Việc công nhận sầu riêng là "quốc quả", do đó, không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn giúp thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sản phẩm và phát triển du lịch nông nghiệp.

Các doanh nghiệp Malaysia đang không ngừng sáng tạo với các sản phẩm mới như cà phê sầu riêng, bánh ngọt, kem hay kẹo… để khuếch trương niềm tự hào và đam mê của người dân nước này.

Bà Nor Sam Alwi, Cục trưởng Cục Nông nghiệp Malaysia, xác nhận bộ phận của bà đã nhận được đơn đề nghị chính thức từ DMA thông qua Bộ Nông nghiệp và an ninh lương thực hôm 8-9, đồng thời đang đang phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để xem xét.

Bộ cũng sẽ cân nhắc các yếu tố như tác động kinh tế - xã hội, giá trị xuất khẩu, ý nghĩa văn hóa, mức độ chấp nhận của công chúng và vai trò của sầu riêng đối với ngành nông nghiệp quốc gia.