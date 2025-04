Sau sắp xếp, Quảng Nam có gì đáng chú ý?

Ngày 28-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký tờ trình gửi Chính phủ, đề nghị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phố cổ Hội An - tỉnh Quảng Nam

Theo phương án sắp xếp ĐVHC tỉnh Quảng Nam, trước khi sắp xếp, tỉnh Quảng Nam có 233 ĐVHC cấp xã (gồm 190 xã, 29 phường, 14 thị trấn). Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Nam còn 78 ĐVHC cấp xã (11 phường và 67 xã); giảm 155 ĐVHC cấp xã; tương ứng với giảm 66,52% tổng số ĐVHC cấp xã trước khi sắp xếp.

Về tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương cấp xã gồm có HĐND và UBND. Trong đó, HĐND cấp xã thành lập 2 Ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội.

UBND cấp xã thành lập tối đa 4 phòng và tương đương gồm: (1) Văn phòng HĐND và UBND, (2) Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường), (3) Phòng Văn hóa - Xã hội, (4) Trung tâm phục vụ hành chính công (xác định là tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã).

Về biên chế, trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; dự kiến bình quân mỗi cấp xã khoảng 32 biên chế (không bao gồm khối đảng, đoàn thể).

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới.

Kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; giao chính quyền địa phương cấp xã xem xét, có thể sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố…

Sau sắp xếp, tại Quảng Nam có một số phường chỉ rộng chừng 10 km2 như phường Tam Kỳ 8,36 km2 (dân số 44.075 người); phường Hương Trà (cùng thuộc TP Tam Kỳ hiện tại) 14,64 km2 (dân số 33.523) phường Hội An 10,81 km2 (dân số 37.222); Hội An Đông 18,22 km2 (dân số 31.109); Hội An Tây 18,1 km2 (dân số 42.370).

Tuy vậy, có nhiều xã, nhất là khu vực miền núi có diện tích hàng trăm km2. Điển hình, xã Quế Phước (huyện Quế Sơn hiện tại) 359,11 km2 (dân số 14.162); xã Bến Giằng 535,96 km2 (dân số 8.277); xã Đắk Pring (cùng thuộc huyện Nam Giang hiện nay) 412,49 km2 (dân số 3.060); xã Tây Giang 400,45 km2 (dân số 8.629); xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn hiện nay) 340,05 km2( dân số 4.529)...