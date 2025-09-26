FIFA phạt nặng Malaysia vì 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch ở trận thắng tuyển Việt Nam

Ủy ban Kỷ luật FIFA trong tối 26-9 đã ra quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cùng 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến hành vi giả mạo và làm sai lệch tài liệu.

Theo FIFA, FAM đã gửi các yêu cầu về tính hợp lệ cầu thủ lên FIFA, nhưng trong quá trình này, liên đoàn đã sử dụng tài liệu bị chỉnh sửa nhằm đủ điều kiện đăng ký các cầu thủ nói trên. FAM đã sử dụng tài liệu chỉnh sửa để hợp thức hóa điều kiện thi đấu cho 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Cả 7 cầu thủ nhập tịch này đều ra sân trong trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Giải AFC Asian Cup 2027 vào 10-6-2025.

Tuyển Việt Nam thất bại trước Malaysia vào hồi tháng 6 năm năm

Sau trận đấu, FIFA đã nhận được khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của 5 trong số các cầu thủ nói trên.

Qua xem xét hồ sơ, FIFA quyết định phạt FAM 350.000 CHF (hơn 11,5 tỉ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 CHF và đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng kể từ ngày nhận thông báo.

Đồng thời, FIFA chuyển hồ sơ về tính đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia của các cầu thủ này sang Tòa Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

FAM và nhóm cầu thủ này có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp quyết định chi tiết và vẫn có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Nhiều khả năng FIFA sẽ ra thêm phán quyết xử thua Malaysia 0-3 trong trận gặp Việt Nam. Theo các tiền lệ, chỉ cần sử dụng 1 cầu thủ trái phép là sẽ bị xử thua 0-3 và điều này có thể giúp hồi sinh cơ hội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tại bảng F, Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng với 6 điểm, Việt Nam đang đứng thứ 2 với 3 điểm. Vòng loại này, mỗi bảng đấu sẽ chỉ có 1 suất góp mặt ở vòng chung kết.