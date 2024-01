Sau hai lượt đấu, Iraq đã sớm đoạt vé vào vòng 1/8 khi có hai trận toàn thắng với 6 điểm, hai đội Nhật Bản và Indonesia cùng 3 điểm nhưng Nhật Bản xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó ĐTVN xếp cuối bảng với 0 điểm.

Theo quy định, khi các đội bằng điểm, yếu tố đầu tiên quyết định đến vị trí các đội là kết quả đối đầu trực tiếp. Do vậy trận Iraq - Việt Nam chỉ mang ý nghĩa thủ tục, vì Iraq đã chắc ngôi đầu bảng khi đã thắng trực tiếp Indonesia và Nhật Bản, đồng thời Việt Nam không thể thoát vị trí cuối bảng dù có thắng đậm Iraq do ĐTVN đã thua trực tiếp Nhật Bản và Indonesia.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam thua toàn diện trước đội tuyển Indonesia tại Asian Cup 2023

Do vậy trận Nhật Bản - Indonesia sẽ quyết định đến chiếc vé chính thức vượt qua vòng bảng, trong đó Nhật Bản có lợi thế với hai cửa hòa hoặc thắng do hơn hiệu số bàn thắng bại là 5/4 so với Indonesia là 2/3. Ngoài ra kết quả trận này cũng quyết định đến chiếc vé vớt vào vòng 1/8.

Khác biệt giữa Indonesia xưa và nay

Đêm 19-1, khi thắng ĐTVN 1-0, Indonesia đã có trận thắng đầu tiên trước ĐTVN sau 7 năm 1 tháng 16 ngày. Trong quãng thời gian này, hai đội đã thi đấu với nhau 6 trận từ chính thức đến giao hữu với kết quả 3 hòa, 3 thua, trong đó trận cuối cùng Indonesia đã thua 0-2 trên sân nhà của đội Việt Nam ở trận lượt về AFF Cup 2022 diễn ra vào ngày 9-1-2023 sau khi hòa 0-0 ở trận lượt đi.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội Indonesia thi đấu không ấn tượng khi thua Iraq 1-5, thậm chí còn hòa 1-1 trên sân Philippiens trong khi ĐTVN đã thắng chủ nhà Philippiens 2-0, vậy mà Indoensia lại có thể lột xác tại Asian Cup 2023 chỉ diễn ra sau đó có 2 tháng?

Trở lại trận thua 0-2 trước ĐTVN vào đầu năm 2023 tại AFF Cup, Indonesia khi đó chỉ có mỗi một cầu thủ nhập tịch là trung vệ Jordi Amat. 10 cầu thủ còn lại có hai cầu thủ trẻ là tiền vệ tấn công 18 tuổi Marselino Ferdinan, trung vệ 21 tuổi Rizky Ridhno và tuyển thủ U.23 Asnawi Mangkualam.

Indonesia (trái) đã có trận thắng đầu tiên trước ĐTVN sau 7 năm 1 tháng 16 ngày

Tại vòng loại World Cup 2026, đội Indonesia có thêm 3 cầu thủ nhập tịch, nâng tổng số lên là 4 thi đấu ở hai tuyến tiền đạo và hậu vệ.

Đến Asian Cup 2023, Indonesia có thêm hai cầu thủ nhập tịch đảm nhận hai vị trí quan trọng ở tuyến hai là tiền vệ con thoi Ivar Jenner (24), 20 tuổi, cao 1m88, đang đá cho đội Utrecht ở giải vô địch quốc gia Hà Lan; tiền vệ phòng ngự Justin Quincy Hubner (25), 20 tuổi cao 1m87, đang đá cho đội Wolverhampton Wanderers và hiện xếp hạng 11/20 Premier League (Anh quốc).

Sự bổ sung của Jenner và Hubner không chỉ nâng số cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển Indonesia lên con số 6 mà quan trọng hơn, Jenner cùng Hubner đã đem lại sự cân bằng trong lối chơi cho đội Indonesia khi kết nối liền lạc giữa công với thủ.

Và, như chúng ta đã biết, những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia không chỉ trẻ tuổi (4/6 cầu thủ dưới 22 tuổi) mà còn chất lượng. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đã giới thiệu những cầu thủ trẻ đã khẳng định được mình sau một năm được trui rèn. Nổi bật là tiền đạo 19 tuổi Maselano Ferdinand, tác giả bàn gỡ hòa 1-1 trong trận Indonesia thua Iraq 1-3 cũng như làm nghiêng ngả cả hàng phòng thủ ĐTVN.

HLV Shin Tae Yong

Ngoài ra, 3/4 cầu thủ lần lượt được đưa vào sân ở hiệp hai đều dưới 22 tuổi là tiền vệ Witan Sulaeman (phút 56), tiền đạo 19 tuổi Hokkky Caraka (phút 68) và trung vệ Rizky Ridhno cao 1m83 (phút 70 thay Jordi Amat).

Cả ba đều chơi nổi bật khi vào sân từ ghế dự bị, điều đó cho thấy lực lượng Indonesia có chiều sâu dù Indoensia là đội bóng có tuổi bình quân trẻ nhất trong 24 đội tranh tài Asian Cup 2023 với 24,33 tuổi, trong khi tuổi trung bình của ĐTVN là 25,38 - trẻ thứ 4 tại giải.

Có một chi tiết cần chú ý đó là những cầu thủ Indonesia còn rất trẻ trong trận thua ĐTVN ngày 9-1-2023, thì nay đã là những trụ cột, đặc biệt chàng trai U.23 Asnawi Mangkualam, tác giả bàn thắng duy nhất khi sút thành công quả phạt 11m vào lưới Nguyễn Philip, nay đã đeo băng đội trưởng.

Cùng nhìn lại chặng đường thay đổi quyết liệt của Indonesia trong một năm qua bằng chính sách nhập tịch, song song đó là chiến lược khai phá, đặt niềm tin vào thế hệ mới gồm những chàng trai ở các đội U18, U20, U21, U23 quốc gia xuyên suốt hơn 4 năm qua kể từ khi HLV Shin Tae Yong làm việc ở Indonesia từ năm 2019 khi phụ trách các đội U20, U23 và tuyển quốc gia chúng ta sẽ hiểu rõ hơn vì sao bóng đá Indonesia lột xác thành công.

Việt Nam đổi mới như thế nào?

Có 15 cầu thủ Việt Nam đã ra sân thi đấu trong trận thắng Indonesia 2-0 ngày 9-1-2023, thế nhưng đã có đến 8 tuyển thủ không thể đến Asian Cup 2023 do chấn thương đó là: thủ môn Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng (hậu vệ); Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức (tiền vệ); Nguyễn Tiến Linh (tiền đạo).

Nếu tính đội hình xuất phát, ĐTVN gặp Indonesia hôm qua chỉ còn lại 2 cầu thủ của năm 2023 là Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải. Hai tuyển thủ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình vào sân từ ghế dự bị năm trước đã trở thành chính thức. Tuy nhiên, hậu vệ Hồ Tấn Tài và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng từ chính thức đã trở thành dự bị.

ĐTVN gặp Indonesia ngày 19-1, chỉ còn lại 2 cầu thủ của năm 2023 là Nguyễn Quang Hải (ảnh) và Phạm Tuấn Hải.

Có một thực tế không thể phủ nhận, ĐTVN đến giải với đội hình không mạnh nhất. Đã vậy Nguyễn Đình Bắc tuổi 19 vừa nổi lên ở trận Nhât Bản lại bị chấn thương, sau đó đến Tuấn Hải cũng rời sân ở trận Indonesia cũng vì chấn thương.

HLV Troussier phát biểu sau trận thua Indonesia là ông xây dựng lối chơi đòi hỏi cường độ cao cho ĐTVN, vậy mà thể lực cầu thủ Việt Nam không thể duy trì cường độ cao suốt trận đấu, thay vào đó chỉ đáp ứng được khoảng 60 đến 70 phút. Theo ông Troussier đây là hậu quả từ chất lượng các trận đấu ở V-League và ông cho rằng để nâng cao khả năng chuyên môn cũng như thể lực của cầu thủ thì chất lượng giải bóng đá trong nước phải được nâng cao, vì tất cả các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu trong nước.

Ông Troussier đã nhiều lần nói rằng bóng đá Việt Nam muốn vượt tầm Đông Nam Á và vươn lên top 10 châu Á thì cần phải thay đổi. Ông Troussier không sai, tuy nhiên những gì ông nói cũng không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Hơn nữa đổi mới cũng cần dựa trên khả năng nội lực chứ không thể đổi mới với yêu cầu vượt quá sức mình.

Dư luận đang phản ứng rất mạnh mẽ yêu cầu sa thải HLV Troussier

Trước giải, Báo Người Lao Động đã từng viết: Với lực lượng hiện tại, nếu đội tuyển Việt Nam thành công tại Asian Cup 2023, chiến tích đó không thuộc về mỗi ông Troussier. Nếu không vượt qua vòng đấu bảng thì lỗi cũng không hoàn toàn chỉ do ông chịu trách nhiệm!

Do vậy, đây là lúc VFF cùng Hội đồng HLV quốc gia cần làm việc rõ ràng tới nơi tới chốn với HLV Troussier để tìm giải pháp tốt nhất cho ĐTVN, khi thời điểm quyết định ở vòng loại World Cup 2026 sẽ diễn ra chỉ sau hai tháng, và đối thủ ĐTVN cần vượt qua để vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 vẫn là… Indonesia!

Dư luận đang phản ứng rất mạnh mẽ với không ít yêu cầu sa thải HLV Troussier, đặc biệt những thắc mắc vì sao ông không sử dụng vài trụ cột dày dạn kinh nghiệm khi đối đầu Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch. Nhưng xem ra đây không phải là giải pháp tốt nhất mà chỉ là giải pháp cuối cùng. Tại sao? Vì rằng chúng ta đừng quên, nếu chỉ vì kết quả, thành tích trước mắt rồi sa thải HLV, ông Shin Tae Yong đã bị LĐBĐ Indonesia sa thải từ lâu. Nếu điều này xảy ra, chưa chắc đã có một Indonesia thời kỳ mới sau gần 4 năm được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae Yong. Một đội tuyển Indonesia giờ đây hoàn toàn có thể thách thức hai ông lớn của Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan!