Sau vụ cháy cây đa, xe tải đang lưu thông qua Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội

Khoảng 20 giờ 15 phút tối 24-8, tại Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ cháy xe tải, gây thiệt hại nặng.

Lực lượng PCCC tham gia chữa cháy

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải chở hàng hóa đang lưu thông trên Quốc lộ 1 (theo hướng Nam - Bắc) khi đến thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (cũ), bất ngờ bốc cháy dữ dội phần thùng xe.

Xe tải đang lưu thông bốc cháy dữ dội

Khi phát hiện vụ cháy, tài xế nhanh chóng dừng xe, cùng người dân nỗ lực chữa cháy. Tuy nhiên, do thùng xe có nhiều vật dụng dễ bén lửa nên ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phần thùng xe.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế nhưng hàng hóa trên xe bị thiêu rụi, xe tải hư hỏng nặng.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau vụ hỏa hoạn

Vụ việc cũng khiến phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 ùn ứ cục bộ khoảng 20 phút.

Trước đó, chiều 23-8, cây đa 200 tuổi ở núi Thiên Bút cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù được lực lượng chức năng và người dân địa phương nỗ lực chữa cháy, cây đa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cuối tháng 5-2025, một xe tải chở giấy và nước yến từ TP HCM đi Hà Nội, khi đến địa phận TP Quảng Ngãi cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội.