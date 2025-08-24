Sau vụ cháy cây đa, xe tải đang lưu thông qua Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sau vụ cháy cây đa, xe tải đang lưu thông qua Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội

T.Trực

(NLĐO) – Chỉ trong 2 ngày, Quảng Ngãi xảy ra 2 vụ cháy hy hữu, gồm vụ cháy cây đa 200 tuổi và vụ cháy xe tải đang lưu thông.

Khoảng 20 giờ 15 phút tối 24-8, tại Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ cháy xe tải, gây thiệt hại nặng.

Sau vụ cháy cây đa hy hữu, Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy xe tải đang lưu thông - Ảnh 1.

Lực lượng PCCC tham gia chữa cháy

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải chở hàng hóa đang lưu thông trên Quốc lộ 1 (theo hướng Nam - Bắc) khi đến thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (cũ), bất ngờ bốc cháy dữ dội phần thùng xe.

Xe tải đang lưu thông bốc cháy dữ dội

Khi phát hiện vụ cháy, tài xế nhanh chóng dừng xe, cùng người dân nỗ lực chữa cháy. Tuy nhiên, do thùng xe có nhiều vật dụng dễ bén lửa nên ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phần thùng xe.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế nhưng hàng hóa trên xe bị thiêu rụi, xe tải hư hỏng nặng.

Sau vụ cháy cây đa hy hữu, Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy xe tải đang lưu thông - Ảnh 2.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau vụ hỏa hoạn

Vụ việc cũng khiến phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 ùn ứ cục bộ khoảng 20 phút.

Trước đó, chiều 23-8, cây đa 200 tuổi ở núi Thiên Bút cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù được lực lượng chức năng và người dân địa phương nỗ lực chữa cháy, cây đa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cuối tháng 5-2025, một xe tải chở giấy và nước yến từ TP HCM đi Hà Nội, khi đến địa phận TP Quảng Ngãi cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tin liên quan

Xe bồn chở xăng và xe tải bốc cháy dữ dội sau va chạm: 1 tài xế tử vong

Xe bồn chở xăng và xe tải bốc cháy dữ dội sau va chạm: 1 tài xế tử vong

(NLĐO) - Đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, xe bồn chở xăng dầu bất ngờ va chạm với xe tải ở phía trước khiến xe bồn bị lật nghiêng, gây tiếng nổ lớn và lập tức bốc cháy dữ dội

CLIP: Tài xế phản ứng nhanh khi hàng trăm bội chứa gà trên xe tải bốc cháy

(NLĐO) - Nhờ tài xế xe tải phản ứng nhanh nên vụ cháy không gây thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân gần hiện trường.

Đồng Nai: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 51

(NLĐO)-Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 51, huyện Long Thành (Đồng Nai) khiến toàn bộ hàng hoá bị thiêu rụi.

Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Ngãi cháy dữ dội phòng cháy chữa cháy phương tiện lưu thông lực lượng chức năng người dân địa phương cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo