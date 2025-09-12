HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Sau vụ du khách TP HCM rơi dù lượn, du lịch mạo hiểm tại Đà Nẵng tổ chức ra sao?

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu đình chỉ hoạt động du lịch mạo hiểm nếu đơn vị không đảm bảo điều kiện, không để mất an toàn cho du khách.

Ngày 12-9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã ký công văn tăng cường tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ mạo hiểm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực tổ chức hoạt động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch mạo hiểm.

Sau vụ du khách TP HCM rơi dù lượn, du lịch mạo hiểm tại Đà Nẵng tổ chức ra sao? - Ảnh 1.

Nam du khách từ TP HCM tử vong khi trải nghiệm dù lượn mạo hiểm tại bán đảo Sơn Trà ngày 8-7 vừa qua

Bà Thi yêu cầu thường xuyên kiểm tra, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí biển báo, cảnh báo, chỉ dẫn rõ ràng cho khách du lịch. Đồng thời yêu cầu thanh tra thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, cung cấp sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm để phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch.

"Trường hợp cần thiết, yêu cầu đình chỉ, dừng hoạt động nếu không đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành" - bà Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo.

Du khách tử vong khi bay dù lượn, Đà Nẵng "siết" toàn bộ du lịch mạo hiểm

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị công an thành phố chỉ đạo công an các phường, xã nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm trên địa bàn quản lý. Tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, khách du lịch trong quá trình cung cấp và sử dụng các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch mạo hiểm sau vụ du khách rơi dù lượn ngày 8-7 vừa qua.

Cụ thể, du khách T. (36 tuổi, sống tại TP HCM), tử vong khi tham gia bay trải nghiệm dù lượn tại bán đảo Sơn Trà, do Công ty Tropical Forest thực hiện.

Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân khi bay đến bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà, dù lượn xảy ra sự cố dẫn đến bị rơi xuống rừng, gần bờ biển và tử vong sau đó.

Còn phi công bay thêm một đoạn và rơi xuống bãi cát ven biển, được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định là do thao tác an toàn cho du khách khi bay chưa được đảm bảo.

Tin liên quan

Du khách tử vong khi nhảy dù mạo hiểm: Đà Nẵng thông tin nhiều nội dung liên quan

Du khách tử vong khi nhảy dù mạo hiểm: Đà Nẵng thông tin nhiều nội dung liên quan

(NLĐO) – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cung cấp nhiều nội dung liên quan vụ du khách TP HCM tử vong khi nhảy dù mạo hiểm tại bán đảo Sơn Trà.

Nam du khách TP HCM tử vong sau khi nhảy dù mạo hiểm tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Bước đầu xác định nam du khách từ TP HCM đã gặp sự cố khi tham gia dịch vụ nhảy dù mạo hiểm tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Dù lượn gắn động cơ cất cánh bất thành, lao vào du khách tắm biển ở Bãi Cháy

(NLĐO)- Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh (đơn vị vận hành dù lượn gắn động cơ) vừa bị phạt 21 triệu đồng vì để xảy ra sự cố rơi xuống biển, lao vào du khách

    Thông báo