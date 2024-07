SAU VỤ MƯU SÁT ÔNG DONALD TRUMP: Cơ hội đoàn kết Đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa khai hội

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC) vào ngày 18-7. Ông cho biết đã chỉnh sửa bài phát biểu sau vụ mưu sát kèm theo lời tuyên bố: "Đây là cơ hội để đưa cả đất nước, thậm chí là toàn thế giới, lại gần nhau hơn".

Tại sự kiện này, ông Trump dự kiến sẽ được công bố chính thức là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và đưa ra lựa chọn về người đồng hành, là ứng cử viên cho ghế phó tổng thống.

Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson nói với đài CNN rằng kế hoạch an ninh cho RNC sẽ không thay đổi và bày tỏ sự tin tưởng vào Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) cũng như Sở Cảnh sát Milwaukee.

Ông Johnson cho biết thành phố đã nỗ lực trong 18 tháng để chuẩn bị cho sự kiện này và RNC cũng được đánh giá an ninh ở mức cao hơn so với cuộc vận động hôm 13-7 ở TP Butler, bang Pennsylvania. Trước đó, USSS cũng khẳng định sẽ không thắt chặt an ninh thêm bởi họ tin tưởng vào các kế hoạch trước đó.