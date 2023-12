SAWACO thay đổi đơn vị quản lý cấp nước trên địa bàn huyện Hóc Môn

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, với mục tiêu đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, an toàn, liên tục, SAWACO chuyển giao nhiệm vụ cấp nước trên địa bàn huyện Hóc Môn hiện do Công ty CP cấp nước Trung An quản lý cho Công ty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn từ ngày 1-1-2024.

Công ty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn

Trong quá trình chuyển giao, mọi quyền lợi của khách hàng sử dụng nước trên địa bàn huyện Hóc Môn được đảm bảo theo đúng quy định.

Các quyền lợi và trách nhiệm đã được ký kết trước đây trong hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty CP cấp nước Trung An và khách hàng sử dụng nước sẽ được Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn tiếp nhận và thực hiện.

Kể từ ngày 1-1-2024, khách hàng sử dụng nước trên địa bàn huyện Hóc Môn có bất cứ yêu cầu nào liên quan đến việc cung cấp và sử dụng nước, quý khách hàng vui lòng liên hệ với đơn vị cấp nước phụ trách địa bàn theo các thông tin cụ thể sau: Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn, địa chỉ 33 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM. Hoặc Phòng Giao dịch cấp nước Hóc Môn, đường liên xã Thị Trấn, Áp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Số điện thoại: (028) 3593 1001. Số tài khoản : 92 123 8888, NH TMCP Quân Đội - CN Bắc Sài Gòn.