Thời sự

SAWACO: Vững bước dưới cờ Đảng, kiến tạo ngành nước thông minh

BẢO NGỌC. ẢNH: ĐINH VĂN BÍCH

(NLĐO) - SAWACO xác định năm 2026 là thời điểm bứt phá để xây dựng Đảng vững mạnh gắn liền với đột phá chuyển đổi số

Ngày 3-2, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026); hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

SAWACO: Vững bước dưới cờ Đảng, kiến tạo ngành nước thông minh - Ảnh 1.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SAWACO Bùi Thanh Giang cho biết sự ra đời của Đảng vào mùa Xuân năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước; dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ để thống nhất non sông, đến công cuộc đổi mới toàn diện, đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn trở thành đất nước có vị thế, uy tín cao trên trường quốc tế và đời sống nhân dân ngày càng ấm no.

Hòa cùng dòng chảy lịch sử đó, Đảng bộ SAWACO nhìn lại hành trình hơn 20 năm xây dựng và phát triển trên nền tảng 150 năm lịch sử ngành nước. Trong bối cảnh nhiều thách thức của năm 2025, đơn vị vẫn duy trì hoạt động ổn định với sản lượng nước tiêu thụ đạt 608,881 triệu m³, doanh thu tiền nước ghi nhận hơn 7.272 tỉ đồng. Đáng chú ý, công tác đầu tư xây dựng đạt giá trị thực hiện hơn 2.567 tỉ đồng, song hành với tỉ lệ thất thoát nước bình quân được kiểm soát tốt ở mức 12,51%. Những con số này minh chứng cho bản lĩnh chính trị và sự đoàn kết của tập thể trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an sinh xã hội cho Thành phố.

SAWACO: Vững bước dưới cờ Đảng, kiến tạo ngành nước thông minh - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SAWACO Dương Hồng Nhân phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Bùi Thanh Giang, bước vào năm 2026 - năm bản lề quan trọng, Đảng bộ SAWACO xác định quyết tâm thực hiện chủ đề "Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Đột phá chuyển đổi số - Nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng ngành cấp nước thông minh, chuyên nghiệp" với 3 mũi nhọn then chốt: Tiếp tục nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để hiện đại hóa quản trị và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo; song song đó là gìn giữ bản sắc văn hóa doanh nghiệp và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, tạo động lực cống hiến bền vững cho giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi lễ, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Nguyễn Thanh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của SAWACO trong thời gian qua. Đồng thời, bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị SAWACO xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đổi mới và kỷ luật nghiêm minh là yếu tố then chốt. Song hành với đó là nhiệm vụ tạo đột phá trong chuyển đổi số, tập trung số hóa toàn diện quy trình và dữ liệu để hiện đại hóa công tác quản trị.

SAWACO: Vững bước dưới cờ Đảng, kiến tạo ngành nước thông minh - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc SAWACO Bùi Thanh Giang phát biểu ôn truyền thống

Trên nền tảng nội lực này, đơn vị sẽ rà soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm. Đồng thời, kiên quyết áp dụng công nghệ để giảm thất thoát nước bền vững, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể.

Mặt khác, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, hệ thống chăm sóc khách hàng sẽ được chuyên nghiệp hóa theo hướng đa kênh và minh bạch. Cuối cùng, để bảo đảm thắng lợi toàn diện, cần giữ vững kỷ cương trong Đảng, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu và phát huy sức sáng tạo, thi đua của các tổ chức đoàn thể.

SAWACO: Vững bước dưới cờ Đảng, kiến tạo ngành nước thông minh - Ảnh 4.

Các cá nhân được khen thưởng tại buổi lễ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SAWACO Dương Hồng Nhân cho hay để hiện thực hóa chủ đề năm 2026, Đảng ủy SAWACO cam kết tập trung lãnh đạo toàn diện, trước hết là việc đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. Song song đó, SAWACO chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao thông qua việc sắp xếp vị trí việc làm và đào tạo kỹ năng số, nhằm hình thành đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên".

Đặc biệt, đơn vị sẽ tạo bước đột phá thực chất trong chuyển đổi số, trọng tâm là số hóa quy trình cốt lõi và liên thông dữ liệu để tối ưu hóa quản trị mạng lưới. Trên cơ sở này, công tác sản xuất kinh doanh và giảm thất thoát nước sẽ được triển khai đồng bộ, gắn liền với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Hơn thế nữa, với phương châm lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo, ngành nước sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa dịch vụ và tăng cường tính minh bạch trong mọi hoạt động. Cuối cùng, các tổ chức đoàn thể sẽ đóng vai trò then chốt trong việc khơi dậy tinh thần xung kích, đưa các phong trào thi đua đi sâu vào thực tiễn sản xuất và đổi mới sáng tạo.

