"Say nắng" từ thế giới ảo tới thật

23 giờ, chị N.T.H (ngụ phường Tân Phú, TP HCM) vẫn thấy chồng nhắn tin trên điện thoại. Anh thường xoay lưng lại, vội tắt màn hình mỗi khi vợ nhìn qua.

Ảo mà thật

Ban đầu, chị chỉ nghĩ chồng trao đổi công việc nhưng không phải, anh thường xuyên ôm điện thoại vào nhà vệ sinh rất lâu trong khi ngày càng ít trò chuyện với vợ con. Có lần, giữa đêm khuya, điện thoại của chồng bất ngờ sáng lên, chị vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn màn hình: "Anh ngủ chưa? Em nhớ anh". "Tim tôi như thắt lại" - chị H. nghẹn ngào kể.

Người phụ nữ nhắn tin với chồng chị là bạn học cũ. Họ kết nối lại qua Facebook sau buổi họp lớp online. Ban đầu chỉ hỏi thăm công việc, gia đình, sau đó nhắn tin mỗi ngày. Những câu chuyện đời thường dần biến thành tâm sự riêng tư, rồi lời yêu thương. Mỗi lần chị chất vấn, anh đều khẳng định "không làm gì sai", chỉ nhắn tin chứ chưa đi quá giới hạn. Nhưng với chị, sự phản bội đã bắt đầu từ khoảnh khắc trái tim chồng dành cho người khác.

Không riêng chị H., ngày càng nhiều gia đình rơi vào khủng hoảng vì những mối quan hệ "ảo mà thật" trên mạng xã hội. Anh P.V.T (nhân viên kỹ thuật ở TP Đồng Nai) từng nghĩ mình chỉ đang "giải khuây" khi trò chuyện với một phụ nữ quen qua TikTok. Sau giờ làm, anh lên livestream, bình luận vui vẻ, rồi chuyển sang nhắn tin riêng. "Lúc đầu chỉ nói chuyện cho vui vì ở nhà vợ chồng ít tâm sự. Lâu dần, ngày nào tôi cũng chờ tin nhắn của cô ấy" - anh T. thừa nhận. Người phụ nữ kia luôn khen anh là người sâu sắc, rất tâm lý và biết lắng nghe. Những điều anh cảm thấy thiếu vắng từ lâu trong hôn nhân. Sự đồng điệu ấy khiến anh ngỡ mình tìm được tri kỷ. Anh bắt đầu giấu vợ chuyện chuyển tiền hỗ trợ người phụ nữ kia lúc cô ta gặp khó khăn, rồi hẹn hò gặp mặt. Cho đến một ngày, mọi chuyện vỡ lở. "Vợ tôi không sốc vì số tiền, mà vì tôi mang chuyện gia đình ra kể với người ngoài, phản bội vợ con" - anh nói. Sau biến cố, vợ anh bị mất ngủ kéo dài, còn con gái lớn trở nên ít nói. Cả gia đình đứng bên bờ tan vỡ, cho đến khi anh quyết định chấm dứt mối quan hệ kia.

Chị L.T.M (ngụ phường Bình Dương, TP HCM) lại là người bước ra ngoài cuộc hôn nhân bằng… những lời an ủi trên Zalo. Chồng thường xuyên đi công tác vắng nhà, áp lực chăm hai con nhỏ khiến chị mệt mỏi, cô đơn. Một đồng nghiệp cũ thường nhắn tin hỏi han, chia sẻ mỗi tối. Chị thấy nhẹ lòng vì có người lắng nghe và chia sẻ với mình. "Tôi từng nghĩ chỉ nhắn tin thì không sao. Nhưng rồi tôi bắt đầu chờ điện thoại reo, bắt đầu giấu chồng…" - chị M. tâm sự.

Mọi chuyện đi xa hơn khi chị và người kia hẹn gặp riêng. Rồi trong một lần đi công tác về khuya, chồng chị phát hiện vợ đang nói chuyện thân mật qua màn hình điện thoại với người đàn ông khác. Hôn nhân rạn nứt nghiêm trọng dù chị chưa đi quá giới hạn và đã cắt đứt hoàn toàn mọi sự liên hệ.

Cần sự lắng nghe

Sau sự việc xảy ra với chính mình, nhiều người trong cuộc cho biết điều khiến họ day dứt nhất không phải mất tiền hay mất một mối quan hệ, mà là đánh mất sự tin tưởng của người thân.

Anh T. thú nhận từng nghĩ mình đủ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Thế nhưng, càng trò chuyện, anh càng bị cuốn vào cảm giác mới lạ. "Sai lầm của tôi là tìm sự đồng cảm bên ngoài khi hôn nhân đang có vấn đề. Càng giấu giếm càng dễ đi xa" - anh T. trải lòng.

Chị M. thì cho rằng nhiều phụ nữ dễ yếu lòng khi thiếu sự chia sẻ từ chồng. "Lúc cô đơn, chỉ cần có người hỏi "Em mệt không?" cũng đủ khiến mình rung động. Nếu không tỉnh táo, mình sẽ đánh đổi cả gia đình" - chị bộc bạch.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng mạng xã hội không phải nguyên nhân duy nhất gây ngoại tình nhưng là môi trường khiến các mối quan hệ ngoài luồng dễ nảy sinh hơn.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh Ánh cho biết trước đây, để bắt đầu một mối quan hệ ngoài hôn nhân cần nhiều điều kiện gặp gỡ, thời gian và sự đánh đổi. Còn hiện nay, chỉ cần một lời kết bạn, một biểu tượng cảm xúc hay vài tin nhắn lúc đêm khuya, khoảng cách với người lạ có thể bị thu hẹp.

"Nhiều người tự trấn an rằng chỉ trò chuyện cho vui, chưa làm gì sai. Tuy nhiên, khi bắt đầu giấu giếm bạn đời, dành sự quan tâm đặc biệt cho người khác thì đó đã là dấu hiệu ranh giới hôn nhân bị phá vỡ" - bà Minh Ánh chia sẻ.

Cũng theo bà Minh Ánh, mạng xã hội khiến con người dễ rơi vào trạng thái tìm kiếm cảm giác được công nhận và lắng nghe. Những người đang cô đơn, áp lực, thiếu kết nối trong hôn nhân rất dễ bị cuốn vào các mối quan hệ mang tính cảm xúc. Đáng lo là nhiều người không nhận ra mình đang ngoại tình tâm lý. Họ nghĩ rằng chỉ nhắn tin, tâm sự hay "thả tim" thì vô hại. Song, chính việc chia sẻ cảm xúc sâu kín với người ngoài thay vì bạn đời khiến khoảng cách vợ chồng ngày càng lớn.

"Ngoại tình thời mạng xã hội thường không bắt đầu bằng một cuộc hẹn mà bắt đầu từ cảm giác được quan tâm. Nếu trong gia đình thiếu sự lắng nghe, người ta rất dễ ngả lòng trước những điều tưởng chừng vô hại" - thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Ánh nhận định.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thy (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết hiện nay, nhiều vụ ly hôn có nguyên nhân từ mạng xã hội. Không ít cặp vợ chồng mâu thuẫn vì tin nhắn tình cảm, livestream, các mối quan hệ mập mờ trên Facebook, TikTok, Zalo…

"Điều đáng lo là mạng xã hội tạo cảm giác riêng tư giả tạo. Người ta nghĩ xóa tin nhắn là xong nhưng hậu quả tâm lý với gia đình lại rất thật. Người tổn thương nhiều nhất thường là con trẻ. Trẻ dễ bị mất niềm tin vào gia đình, sống khép kín hoặc ám ảnh bởi những cuộc cãi vã kéo dài của cha mẹ" - luật sư Quỳnh Thy cảnh báo.

Chia sẻ áp lực, cảm xúc Theo các chuyên gia, để hạn chế nguy cơ ngoại tình từ mạng xã hội, điều quan trọng nhất là giữ kết nối thật trong gia đình. Vợ chồng cần dành thời gian trò chuyện trực tiếp, chia sẻ áp lực, cảm xúc thay vì ai cũng ôm điện thoại sau giờ làm. Khi có khúc mắc, nên đối thoại sớm. Và mỗi người cũng cần tự đặt ra ranh giới cho các mối quan hệ trên mạng xã hội: không trò chuyện tình cảm quá mức với người khác giới, không giấu giếm tin nhắn, không tìm kiếm sự bù đắp cảm xúc bên ngoài hôn nhân.



