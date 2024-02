Say rượu đến mức nào mới nhập viện?

- TS-BS NGUYỄN TRUNG NGUYÊN, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, trả lời: Tùy vào lượng rượu uống mà sẽ gây ra những tác động khác nhau đối với cơ thể. Tuy nhiên, khi uống rượu đến ngưỡng nồng độ rượu trong máu từ 50 - 100 mg/dL, người uống sẽ chậm đáp ứng, giảm khả năng phán xét, không điều khiển được các vận động đòi hỏi độ chính xác, giọng nói bất thường. Từ 100 - 200 mg/dL, người say sẽ có hiện tượng nhìn đôi (nhìn một vật thành hai vật), bạo lực, mất định hướng, lẫn lộn, vô cảm, sững sờ... Từ 200 - 400 mg/dL, người say bị ức chế hô hấp, thở yếu, thở chậm, ngừng thở, thở khò khè, ứ đọng đờm dãi, ho hoặc khạc yếu, giảm thân nhiệt (da lạnh), không tự chủ được vệ sinh, tụt huyết áp, hôn mê. Ở mức trên 400 có nguy cơ trụy tim mạch, tử vong. Nhưng rất khó để xác định lượng rượu uống vào bao nhiêu nên cần nhìn các dấu hiệu bên ngoài để đánh giá người say đang ở mức độ nào, có cần nhập viện hay không.



Khi người say rượu có một trong những biểu hiện dưới đây, hãy đưa ngay đến cơ sở y tế để được hỗ trợ tốt nhất: bất tỉnh, gọi hỏi không biết; co giật; tê, yếu một bên chân tay hoặc một bên mặt, nói ngọng trong khi đã tỉnh táo; thở khò khè, ứ đọng đờm dãi ở miệng họng, ho yếu. Thở yếu, nhịp thở không đều, thở chậm hoặc ngừng thở; da, môi, móng tay tím tái hoặc nhợt, lạnh; vệ sinh không tự chủ; nhìn mờ, nhìn một vật thành hai; nôn nhiều, đau bụng, bụng chướng.

Ở người Việt Nam, để phù hợp với kích cỡ cơ thể và dễ ước tính, với nam giới không nên uống quá 20 g/ngày, tương đương 500 ml loại bia 5%, 60 ml loại rượu 39,9%.