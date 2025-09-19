SC VivoCity kỷ niệm 10 năm gắn kết khách hàng

Ngày 19-9, Trung tâm thương mại (TTTM) SC VivoCity (TP HCM) chính thức khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập (9-2015 – 9-2025), tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến mua sắm, giải trí và phong cách sống quốc tế của người dân thành phố.

Trong dịp này, SC VivoCity triển khai nhiều chương trình hấp dẫn như: "10 ngày ưu đãi – X10 Hot Deals" (đến 28-9) với hàng loạt khuyến mãi từ các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực, giải trí; rút thăm may mắn đến ngày 4-10 với nhiều phần quà giá trị. Đặc biệt, đêm nhạc kỷ niệm 10 năm vào ngày 21-9 có sự góp mặt của ca sĩ S.T Sơn Thạch, hứa hẹn mang lại không khí sôi động cho khách hàng và đối tác.

Song song đó, SC VivoCity giới thiệu loạt không gian vui chơi - giải trí mới như vườn thú mini B-Zone, khu giáo trí Funzone Adventure, khu trải nghiệm thực tế ảo VR City từ Singapore lần đầu xuất hiện tại TP HCM. Sân chơi Sky Park miễn phí trên tầng thượng - điểm nhấn quen thuộc của TTTM - cũng được đầu tư mới với chủ đề "Công viên Đại Dương".

Ông Andre Lim, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển khu phức hợp thương mại Vietsin (VCCD), chủ đầu tư SC VivoCity cho biết: "Chúng tôi kiên định với mục tiêu xây dựng SC VivoCity trở thành điểm đến tất cả trong một. Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao dịch vụ, đa dạng ngành hàng, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng và gia đình".

Ngoài phát triển kinh doanh, SC VivoCity còn chú trọng phát triển bền vững. TTTM đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, tiết kiệm hơn 2,3 triệu kWh điện và giảm 1.500 tấn khí CO₂ trong giai đoạn 2022-2024. Cuối năm 2024, SC VivoCity trở thành trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ trao tặng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cộng đồng như "Tháng sống xanh", chương trình "Tết cho em", "Trung thu mơ ước"… cũng được SC VivoCity duy trì hằng năm, góp phần lan tỏa lối sống xanh và giá trị nhân văn trong xã hội.