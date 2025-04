Sẽ có một khối đặc biệt được ngồi khi diễu hành trong Đại lễ 30-4

Chiều 24-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM thông tin về lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Khối đầu tiên tiến vào lễ đài là khối xe nghi trượng

Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch thành phố - Sở Văn hóa và Thể thao cho biết vừa qua trên địa bàn thành phố không khí rất sôi nổi, lan rộng ra cả nước. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an ngày càng đẹp hơn, gần hơn với nhân dân, tạo dấu ấn mạnh mẽ với bạn bè quốc tế.

Tổng khối diễu binh, diễu hành trong lễ kỉ niệm là 56 khối, trong đó TP HCM được giao 12 khối diễu hành quần chúng, 3 khối xe nghi trượng, 1 khối đứng nền.

Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch thành phố - Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về 12 khối diễu hành trong Đại lễ 30-4

Các khối do thành phố phụ trách bắt đầu tập luyện, hợp luyện từ ngày 15-3 tại sân Vận động Hoa Lư, Nhà thi đấu Phú Thọ, Bộ Tư lệnh thành phố… Chiều 24-4, lúc 17 giờ, các khối diễu hành của thành phố tiếp tục tập luyện trên đường Lê Duẩn.

Khi diễu binh, diễu hành diễn ra, khối đầu tiên tiến vào lễ đài là khối xe nghi trượng, gồm: khối xe Quốc huy, đi theo xe Quốc huy có 54 sinh viên Trường ĐH Sài Gòn trong trang phục 54 dân tộc anh em, tạo thành cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết. Khối xe Quốc huy là khối xe đầu tiên tiến vào lễ đài.

Khối kế tiếp là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, do Bộ Quốc phòng chủ trì.

Sau đó là khối xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi theo xe có 50 đại biểu, trong đó có 25 đại biểu là thiếu nhi tiêu biểu và 25 đại biểu là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố.

Xe thứ 3 mà thành phố đảm nhận là xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đi theo sau xe là 50 đoàn viên, thanh niên của Thành Đoàn TP HCM, trong đó có các gương công dân trẻ tiêu biểu của TP HCM.

Khúc khải hoàn từ những cuộc đời lẫm liệt

Ông Cường cho hay 12 khối diễu hành do TP HCM phụ trách gồm: khối tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu (diễu hành trên xe); khối MTTQ Việt Nam; khối Cựu chiến binh; khối Cựu Thanh niên xung phong giải phóng; khối Công nhân; khối Nông dân; khối Trí thức; khối Doanh nhân; khối Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; khối Phụ nữ; khối Thiếu nhi và Thanh niên; khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông.

Trong 12 khối diễu hành, có một khối rất đặc biệt là khối tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu.

Đây là khối duy nhất được ngồi khi tham gia diễu hành. 350 đại biểu sẽ ngồi trên 7 xe buýt 2 tầng được thiết kế 2 bên hông xe là lá cờ Giải phóng và lần lượt các xe có tên địa danh tỉnh thành phố của cả nước. Người trẻ nhất trong khối này đã 82 tuổi.

Đây là những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã cống hiến, hy sinh quên mình trong chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và nền độc lập, tự do của nước nhà; cùng các nhân chứng lịch sử tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến, cứu nước.

Hình ảnh của các bác, các cô chú hôm nay là những trang sử sống, là tiếng vọng từ quá khứ oanh liệt, là nhịp nối giữa hôm qua gian khổ và hôm nay tươi sáng. Chúng ta tri ân và trân trọng khắc ghi những cống hiến không gì sánh được của những người đã viết nên khúc khải hoàn của dân tộc bằng chính cuộc đời mình.

Ông Cường cho biết, hiện tại 350 đại biểu đã có mặt đủ ở TP HCM, được bố trí chỗ ở đảm bảo. Tại mỗi chỗ ở của đại biểu, thành phố bố trí một tổ y tế phục vụ xuyên suốt để đảm bảo sức khỏe cho đại biểu.

Đến ngày chính thức, mỗi xe chở đại biểu, thành phố sẽ bố trí 2 tổ y tế, đảm bảo sức khỏe cho đại biểu cũng như kịp thời xử lý những tình huống sự cố (nếu có) về sức khỏe của các đại biểu. Trên mỗi xe sẽ có 8 đoàn viên, thanh niên phụ trách việc di chuyển lên xuống xe của các đại biểu.

Khối Cựu chiến binh cũng rất đặc biệt với 120 đại biểu, là những nhân chứng lịch sử, những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, chiến đấu anh dũng, kiên cường.

Với tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cựu chiến binh Việt Nam đã góp phần to lớn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Trong thời kỳ mới, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền; là cầu nối vững chắc trong mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Khối cựu lực lượng Thanh niên xung phong giải phóng gồm 120 đại biểu. Với tinh thần "Sông nước là chiến trường, cầu phà là vũ khí, thanh niên xung phong là chiến sĩ", Thanh niên xung phong là lực lượng phục vụ tải đạn, vận chuyển lương thực, thông đường, chăm sóc thương binh trong kháng chiến.

Sau ngày giải phóng, cựu Thanh niên xung phong giải phóng tiếp tục tham gia tái thiết thành phố, khắc phục hậu quả chiến tranh; phục vụ chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng thành phố; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai lần danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Khối Văn hóa - Thể thao – Truyền thông có lực lượng đông nhất với 450 đại biểu. Đây là văn nghệ sĩ, nghệ nhân, biên tập viên, phóng viên, đại diện cho những người làm văn hóa nghệ thuật, thể thao và truyền thông cả nước.