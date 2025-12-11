HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng

Đông Linh - Ảnh: Ngọc Linh - Bùi Lượng

(NLĐO) - “Bộ tứ” Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên giành tấm HCV danh giá ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Bảng tổng sắp huy chương đại hội (tính đến 21 giờ ngày 11-12)

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 1.

Bảng vàng thành tích ngày 11-12:

HCV (10): Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate, quyền đồng đội nữ), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo, 54kg nam), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, ne-waza 69kg), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy ba bước), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500m nữ), Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata), Phạm Thanh Bảo (bơi, 100 m ếch), Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi, TS 4x200m tự do), 

HCB (4): Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (kayak, đôi nam nữ 200m), Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju-no-kata), Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ), Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ)

HCĐ (5): Nguyễn Thị Mai (taekwondo, 48kg nữ), Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (kayak, đôi nam 200m), Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500m nam), Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh, ném đĩa nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m hỗn hợp).


Với hàng loạt nội dung thế mạnh ra sân tranh tài cùng khả năng cao vào tranh chung kết, ngày 11-12 hứa hẹn sẽ là một trong những ngày bùng nổ nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Giành được 4 HCV cùng thành tích xếp thứ tư bảng tổng sắp huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên là thành quả rất đáng khích lệ và TTVN được kỳ vọng sẽ có những màn tranh tài ấn tượng, tiếp tục giành "cơn mưa vàng".

Thể dục dụng cụ và 4 đợt chung kết

Nguyễn Văn Khánh Phong là đương kim vô địch SEA Games 32, từng giành HCB tại ASIAD 19, một lần giành cúp bạc chặng World Cup 2024, sẽ bảo vệ ngôi số 1 nội dung vòng treo nam. TDDC Việt Nam còn tranh ba trận chung kết với Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Trần Đoàn Quỳnh Nam.

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Khánh Phong (thứ 2, từ phải) được kỳ vọng sẽ mang về HCV đầu tiên cho TDDC

Điền kinh khởi động giấc mơ vàng

Ngần Ngọc Nghĩa, Hà Thị Thu, Hoàng Dư ý sẽ đua tranh các cự ly tốc độ nam, nữ trong khi trên đường chạy 1.500m nam, nhà vô địch SEA Games 31Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời sẽ tranh tài.

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 3.

Ngần Ngọc Nghĩa tranh tài 100 m nam

Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh tranh tài cự ly 1.500m nữ; Lê Thị Cẩm Dung đua sức ném đĩa nữ, hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp HCV với các đối thủ mạnh kể cả chủ nhà Thái Lan.

Bơi sẽ lại có HCV

Các kình ngư Việt Nam bước vào thi đấu nhiều nội dung quan trọng gồm 50m ngửa, 50m tự do, 100m ếch, 200m hỗn hợp và 4x200m tiếp sức với Phạm Thanh Bảo, Trịnh Trường Vinh, Nguyễn Khả Nhi, Bùi Thị Ngân, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân…

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 4.

Võ Thị Mỹ Tiên đã có HCB tại SEA Games 33

Jujitsu có nhiều hy vọng

Ở Ne-waza -69kg nam, Đặng Đình Tùng và Phạm Trí Dũng từng thắng các đối thủ hàng đầu khu vực và có cơ hội giành HCV rất cao, trong khi Nguyễn Tiến Triển và Phạm Lê Hoàng Linh ở -85kg nam cũng có hy vọng.

Ở các nội dung nữ, Phạm Thị Thu Hà, á quân châu Á 2024 có lợi thế ở -48kg, còn Trần Hồng Ân tranh chấp HCV -57kg với các đối thủ. Ngoài ra, các màn trình diễn Duo Show của Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà và Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích hứa hẹn mang tới sự đột biến.

Hy vọng giành HCV của TTVN còn đến ở các môn như Judo, Karate, taekwondo, đua thuyền Kayak và Canoe và xe đạp địa hình.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 11-12:

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 5.

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 6.

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 7.

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 8.

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 9.

Thành tích đoàn TTVN:

HCV (4): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (canoeing thuyền đôi nữ 500m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt, đơn nam)

HCB (4): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo - quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn), Phùng Mùi Nhình (Jujitsu, đối kháng hạng 52 kg nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m bướm), Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500m đôi hỗn hợp)

HCĐ (16): Phùng Thị Hồng Ngọc,Nguyễn Ngọc Bích (Jujit-su - duo show nữ), Đặng Đình Tùng (Jujit-su - đối kháng 77 kg nam), Trần Hữu Tuấn,Tơ Anh Minh (Jujitsu - duo show nam), Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng (Jujitsu - duo show nam), Đào Hồng Sơn (Jujitsu, đối kháng hạng 62 kg nam), Hà Thị Ánh Uyên (jujitsu), Vũ Thị Anh Thư (jujitsu), Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (taekwondo, quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ), Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (đồng đội cờ chớp Maruk), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200m hỗn hợp nam), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 100m tự do nam), Phạm Hồng Quân (Canoeing - 500m đơn nam), Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt), Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân (bơi, tiếp sức 4x100m tự do nữ)

Bảng tổng sắp huy chương ngày đầu tiên

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng - Ảnh 10.

SEA Games 33 ngày 10-12: Bơi bất ngờ có tấm HCĐ tiếp sức nữ lịch sử

SEA Games 33 ngày 10-12: Bơi bất ngờ có tấm HCĐ tiếp sức nữ lịch sử

(NLĐO) - Nguyễn Văn Dũng giành HCV và ba đồng đội ở tuyển bi sắt Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền và Huỳnh Công Tâm mang về thêm 3 tấm HCĐ tại SEA Games 33.

Nóng: Campuchia rút toàn bộ đoàn thể thao khỏi SEA Games 33 - 2025

(NLĐO) - Đoàn thể thao Campuchia bất ngờ rút lui khỏi SEA Games 33 dù vừa tham dự lễ khai mạc tối 9-12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok.

Khai mạc SEA Games 33: Cội nguồn và tình đoàn kết Đông Nam Á

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại Sân vận động Rajamangala ở Bangkok - Thái Lan, mang thông điệp xuyên suốt về tình đoàn kết khu vực

điền kinh bơi thể thao Việt Nam huy chương SEA Games 33 karate
