Sét đánh vỡ cổng trường học ở Quảng Ngãi

Ngày 20-10, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi,xác nhận thông tin sét đánh trúng cổng trường học – nơi có 95 học sinh cùng thầy cô theo học tại trường.

Cổng trường tiểu học số 2 Bình Châu bị sét đánh hư hỏng

Theo ông Chí, khoảng 7 giờ 10 ngày 20-10, một trận mưa giông rất lớn xảy ra ở địa bàn xã Đông Sơn. Trong cơn mưa, một đợt giông sét bất ngờ đánh trúng cổng của điểm trường Phú Quý, Trường tiểu học số 2 Bình Châu thuộc xã Đông Sơn gây hư hỏng cổng trường và cháy các bóng điện trong phòng học.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, 95 học sinh và thầy cô giáo dạy ở điểm trường này đều đã vào lớp nên không có thiệt hại về người. "Dù không gây thiệt hại lớn, trận giông sét khiến nhiều em học sinh hốt hoảng. Hiện nhà trường đã khẩn trương khắc phục sau sự cố ban đầu, đồng thời ổn định lại tâm lý cho học sinh" - ông Chí thông tin.

Cổng trường cùng nhiều bóng đèn điểm trường Phú Quý, Trường tiểu học số 2 Bình Châu bị sét đánh hư hỏng

Tại tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua thường xuyên xảy ra những đợt giông sét đánh trúng gây chết người và vật nuôi. Đặc biệt, tại những vùng có địa hình nhiều cây cối, đồi núi, đá ong…

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực phía Đông Trường Sơn tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hôm 20-10, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; Khu vực phía Tây Trường Sơn tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.