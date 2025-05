Siết chặt quảng cáo trên mạng

Tăng gấp đôi diện tích quảng cáo trên báo in

Về quảng cáo trên báo in, trong báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng thị phần quảng cáo trên báo in đã giảm mạnh.

Do vậy, để hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính, đủ nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, Ủy ban đồng tình với quy định tại dự thảo luật về việc điều chỉnh diện tích quảng cáo trên ấn phẩm báo, tạp chí (không được vượt quá 30% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 40% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí). Điều này có nghĩa diện tích quảng cáo trên báo, tạp chí in tăng gấp đôi so với quy định hiện hành của Luật Quảng cáo năm 2012.