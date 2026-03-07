HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Siết điều kiện cấp chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ

Văn Duẩn

(NLĐO) - Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, tập huấn và quản lý chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ với các quy định chặt chẽ hơn

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, tập huấn đăng kiểm viên; cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ và thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ, trong đó bổ sung quy định kiểm tra nghiệp vụ sau khi kết thúc quá trình thực tập để được cấp chứng chỉ. Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành trong tháng 4-2026.

Siết điều kiện cấp chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng sẽ siết điều kiện cấp chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ

Thông tư ban hành nhằm khắc phục tồn tại hiện nay, là chưa có quy định về tiêu chuẩn đối với đăng kiểm viên; chưa có quy định về việc tập huấn đăng kiểm viên, thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đối với các công việc liên quan đến kiểm định xe máy chuyên dùng và các công việc chuyên môn chứng nhận.

Ngoài ra, việc xây dựng Thông tư quy định về tiêu chuẩn, tập huấn đăng kiểm viên; cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ và thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật số 36/2024/QH15 của Quốc hội: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật số 118/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Theo dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, tập huấn và quản lý chứng chỉ đăng kiểm viên (thay thế Thông tư 45/2024 của Bộ GTVT, nay là Bộ Xây dựng), để trở thành đăng kiểm viên, học viên không chỉ đáp ứng trình độ chuyên môn tối thiểu mà còn phải hoàn thành, đạt yêu cầu lớp tập huấn; đạt yêu cầu kết quả kiểm tra nghiệp vụ đăng kiểm viên theo quy định.

Học viên phải kiểm tra nghiệp vụ đăng kiểm viên mới được cấp chứng chỉ

Theo đó, so với hiện hành, dự thảo thông tư mới bổ sung quy định học viên phải kiểm tra nghiệp vụ đăng kiểm viên sau khi kết thúc quá trình thực tập. Người kiểm tra thực hành là đăng kiểm viên có kinh nghiệm 60 tháng trở lên theo công việc chuyên môn tương ứng.

Lý giải đề xuất này, Cục Đăng kiểm Việt Nam - cơ quan soạn thảo dự thảo thông tư cho biết nhằm đảm bảo chất lượng và tính khách quan trong công tác kiểm tra.

Quy định chi tiết kiểm tra nghiệp vụ đăng kiểm viên, dự thảo thông tư nêu rõ: Kết quả bài kiểm tra lý thuyết đạt từ 70% tổng số điểm trở lên, học viên được tiếp tục thực hiện bài kiểm tra thực hành. Kết quả kiểm tra thực hành đạt yêu cầu, học viên được xếp loại đạt yêu cầu về tập huấn.

Trường hợp không đạt, học viên được đăng ký kiểm tra lại tại những kỳ tiếp theo mà không phải tập huấn và thực tập lại.

Ngoài ra, nếu đăng kiểm viên có nhu cầu bổ sung công việc chuyên môn khác công việc hiện tại, dự thảo thông tư quy định người này phải tham gia tập huấn, thực tập và kiểm tra nghiệp vụ đăng kiểm viên theo yêu cầu tương ứng với công việc chuyên môn bổ sung (đã được quy định tại Thông tư này).

Qua đó, bảo đảm đăng kiểm viên đủ năng lực thực hiện các công việc chuyên môn theo mong muốn. Trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên do không thực hiện công việc chuyên môn từ 12 tháng trở lên, sau khi kết thúc thực tập cũng phải thực hiện kiểm tra nghiệp vụ theo quy định.

Dự thảo thông tư mới cũng nêu rõ kết quả kiểm tra nghiệp vụ của đăng kiểm viên có giá trị trong 6 tháng để học viên làm thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ đăng kiểm viên. Quá thời gian này, kết quả không còn giá trị.

"Quy định thời hạn hiệu lực của kết quả kiểm tra nghiệp vụ nhằm bảo đảm tính cập nhật về năng lực chuyên môn và thuận lợi trong quản lý", Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết.Theo dự thảo thông tư, đăng kiểm viên được phân loại theo công việc chuyên môn. Các công việc chuyên môn gồm: công việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; công việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng); công việc chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo (chứng nhận xe cải tạo).



Toà áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho 5 cựu đăng kiểm viên

Toà áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho 5 cựu đăng kiểm viên

(NLĐO) - 5 cựu đăng kiểm viên ở TP Cần Thơ đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Tạm ngưng thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên bị án treo

(NLĐO) - Việc tạm ngưng thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên bị án treo giúp ngăn nguy cơ phải đóng cửa hơn 100 trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc

Lo trung tâm đăng kiểm đóng cửa, kiến nghị không thu hồi chứng chỉ nghề đăng kiểm viên bị án treo

(NLĐO) - Lo ngại nhiều trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động thời gian tới, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề

