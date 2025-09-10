HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

"Siết" nạn lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á

Anh Thư

Những đòn trừng phạt này nhắm vào 9 mục tiêu hoạt động tại thị trấn Shwe Kokko (huyện Myawaddy, bang Kayin - Myanmar)

Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ vừa áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới lớn các trung tâm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á mà Mỹ cáo buộc rằng đã đánh cắp hàng tỉ USD từ người Mỹ thông qua lao động cưỡng bức và bạo lực. 

Những đòn trừng phạt này nhắm vào 9 mục tiêu hoạt động tại thị trấn Shwe Kokko (huyện Myawaddy, bang Kayin - Myanmar), một trung tâm khét tiếng về lừa đảo đầu tư tiền ảo, cũng như 10 mục tiêu có trụ sở tại Campuchia.

Được áp dụng từ ngày 8-9, các biện pháp sẽ nhắm vào những cá nhân và tổ chức sở hữu các cơ sở và điều hành các vụ lừa đảo, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn và các bên ủng hộ chúng… 

"Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa sự an toàn và an ninh tài chính của người Mỹ mà còn đẩy hàng ngàn người vào cảnh nô lệ thời hiện đại" - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Khủng bố và Tình báo tài chính John K. Hurley nhấn mạnh.

"Siết" nạn lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á- Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác mở rộng của cảnh sát hai nước Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Theo ông Hurley, chỉ trong năm 2024, người Mỹ đã bị lừa mất hơn 10 tỉ USD bởi các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước. Ông cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ triển khai toàn bộ sức mạnh để chống lại dạng tội phạm này. 

Mỹ cũng ước tính khoảng 150.000 nạn nhân bị giam, ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia trong khi Thái Lan cho rằng con số này ở Myanmar là khoảng 100.000 người.

Song song đó, ngày 8-9, Philippines và Campuchia đã ký kết một thỏa thuận hợp tác mở rộng giữa lực lượng cảnh sát Philippines và Campuchia nhằm giải quyết nạn lừa đảo qua mạng, buôn người và các tổ chức tội phạm xuyên biên giới đã biến một số khu vực thành sào huyệt của tội phạm trực tuyến. 

Chứng kiến lễ ký kết tại Phnom Penh là Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr - người có chuyến công du Campuchia từ ngày 7 đến 9-9. Thỏa thuận này có điều khoản gia hạn tự động, thể hiện ý định phối hợp lâu dài đối với các mối đe dọa xuyên biên giới.

Thủ tướng Campuchia chỉ đạo khẩn triệt phá lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng Campuchia chỉ đạo khẩn triệt phá lừa đảo trực tuyến

(NLĐO) – Campuchia đang thực hiện nỗ lực khẩn cấp và thống nhất nhằm triệt phá các hoạt động lừa đảo trực tuyến và khôi phục hình ảnh đất nước.

Thái Lan bắt giữ nhóm người Việt lừa đảo trực tuyến

(NLĐO) - Nhóm này tạo hồ sơ giả, dùng hình ảnh thể hiện họ là người giàu có hoặc sở hữu ngoại hình ưa nhìn để các nạn nhân tin tưởng chuyển tiền.

Thái Lan bắt "Madam Ngo", phụ nữ người Việt bị nghi lừa đảo 300 triệu USD

(NLĐO) - Một phụ nữ Việt Nam có biệt danh "Madam Ngo" bị Interpol truy nã vì lừa đảo đầu tư tiền ảo và ngoại hối đã bị bắt tại Bangkok – Thái Lan cùng 2 vệ sĩ.

lừa đảo Mỹ trừng phạt Campuchia
    Thông báo