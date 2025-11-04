HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Siết quản lý nợ BHXH: Phạt nặng, lãi suất gấp đôi

MAI CHI

(NLĐO) - Người sử dụng lao động chậm đóng BHXH có thể bị phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH cho người lao động

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, để phù hợp với các quy định mới của Luật BHXH 2024 và Luật Việc làm 2025, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cũng như tính răn đe của pháp luật, Bộ Nội vụ đề xuất đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có một trong các hành vi như: chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN; Đóng BHXH, BHTN không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng; Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia mà không phải là trốn đóng sẽ phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.

Đề xuất trích tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để nộp khoản BHXH chậm đóng - Ảnh 1.

Doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH gây nhiều thiệt thòi cho người lao động

Đối với NSDLĐ không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHTN nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, ban soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.

NSDLĐ có một trong các hành vi: trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được đề xuất mức phạt tiền từ 50- 75 triệu đồng.

Ngoài mức phạt trên, NSDLĐ buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả gồm: đóng đủ số tiền BHXH, BHTN phải đóng cho cơ quan BHXH đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng, đóng không đúng mức, đóng không đủ số người tham gia; phải nộp khoản tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, trốn đóng, đóng không đúng mức, đóng không đủ số người tham gia.

Trường hợp NSDLĐ không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của NSDLĐ để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và khoản tiền lãi của số tiền này (tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt) vào tài khoản của cơ quan BHXH đối với những hành vi vi phạm từ 30 ngày trở lên.

Ngoài ra, NSDLĐ bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho người lao động đối với hành vi vi chậm đóng, trốn đóng, đóng không đúng mức, không đủ số người tham gia BHXH, BHTN.

xử phạt hành chính người lao động BHXH trốn đóng BHXH Bộ Nội vụ nợ bhxh BHTN
