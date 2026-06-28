Siết quản trị hội nhóm mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365 Công nghệ số

Siết quản trị hội nhóm mạng xã hội

Bài và ảnh: LÊ TỈNH

Các hội nhóm buộc phải chuyên nghiệp hóa, xây dựng quy trình kiểm duyệt rõ ràng và vận hành bài bản hơn

Từ ngày 1-7, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực. Theo đó, tăng cường các biện pháp kiểm soát trách nhiệm quản trị các hội nhóm, kênh nội dung trên mạng xã hội.

Không chỉ phạt tiền

Theo quy định, hành vi để hội nhóm hoặc kênh nội dung đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc vu khống có thể bị phạt 20-30 triệu đồng. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, các hành vi lưu trữ hoặc truyền đưa thông tin sai sự thật có thể bị xử phạt 50-70 triệu đồng. Đáng chú ý, việc cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm khi chưa được phép lưu hành hoặc chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả cũng sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Không chỉ dừng ở phạt tiền, cơ quan quản lý còn có quyền yêu cầu đình chỉ hoạt động hoặc khóa vĩnh viễn fanpage, hội nhóm, tài khoản mạng xã hội hoặc kênh nội dung vi phạm.

Siết quản trị hội nhóm mạng xã hội - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng cảnh báo tin giả đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến tin giả liên tục xuất hiện trên các hội nhóm mạng xã hội. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã cảnh báo một trường hợp đăng tin giả lên hội nhóm có hàng triệu thành viên, trong đó đăng tải một video tai nạn từ Trung Quốc năm 2019 nhưng lại viết như sự việc vừa xảy ra tại Việt Nam nhằm thu hút tương tác. Trước đó, trên nhiều hội nhóm lớn nhỏ đã lan truyền hình ảnh thóc phơi ngoài sân dưới trời nắng nóng rồi "nổ" thành bỏng trắng xóa, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nội dung này xuất hiện đúng thời điểm miền Bắc và miền Trung trải qua đợt nắng nóng gay gắt, khiến không ít người dùng mạng kinh ngạc, thậm chí tin rằng đây là hệ quả của nền nhiệt tiệm cận 40°C. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật và đã xử phạt chủ tài khoản đăng tải với số tiền 7,5 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ TP HCM), cho rằng tin giả trên mạng xã hội không chỉ gây hiểu lầm mà còn âm thầm bào mòn niềm tin của người dùng. Những nội dung như "thóc nổ thành bỏng" hay hình ảnh cá sấu xuất hiện trên kênh, sông do AI tạo ra dễ khiến nhiều người hoang mang, nhất là khi lan truyền trong các hội nhóm đông thành viên. "Nguy hiểm nhất không phải một tin giả, mà là sự xói mòn niềm tin. Khi tin giả xuất hiện quá nhiều, người dùng không còn biết đâu là thông tin đáng tin cậy" - anh Hòa nói.

Đăng tin giả, có thể mất fanpage

Hiện nay, nhiều quản trị viên các hội nhóm trên mạng xã hội đã phổ biến những quy định mới tới thành viên nhằm kiểm soát nội dung chặt chẽ hơn. Tài khoản Nguyen Toan, quản trị viên group "Nghiện SEO" với gần 150.000 thành viên, đã đưa ra thông báo yêu cầu ứng xử văn minh, lịch sự, không "bóc phốt" cá nhân hay tổ chức. Các thành viên còn bị cấm đăng tải thông tin xuyên tạc, vu khống, hoặc nội dung ảnh hưởng đến trẻ em. Quy định này nhận được sự đồng tình của nhiều thành viên, với các bình luận như "ủng hộ admin (quản trị viên)" nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng lành mạnh.

Anh Phan Long, quản trị viên một hội nhóm gần 100.000 thành viên, cho rằng việc siết chặt quy định là cần thiết trong bối cảnh thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Các hội nhóm lớn hiện nay như Otofun, OFFB hay các group review có lượng người theo dõi rất lớn, kéo theo nguồn thu quảng cáo đáng kể. Tuy nhiên, do chạy theo tương tác, nhiều nội dung giật gân, "đơm đặt" dễ được lan truyền, đặc biệt thu hút giới trẻ. Nếu không kiểm soát tốt, điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận việc kiểm soát là bài toán khó. Lượng bài đăng mỗi ngày rất lớn, trong khi đa số quản trị viên chỉ hoạt động bán thời gian, không đủ nguồn lực để kiểm duyệt toàn bộ nội dung. Việc xác định thông tin đúng - sai cũng không đơn giản, bởi nhiều trường hợp chỉ được làm rõ sau khi có cơ quan chức năng vào cuộc. "Cần tăng cường các cơ chế hỗ trợ, chẳng hạn xây dựng một kênh tiếp nhận phản ánh riêng về mạng xã hội để người dùng dễ dàng báo cáo vi phạm. Đây là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần xây dựng môi trường mạng trong sạch, lành mạnh" - anh Long chia sẻ.

Ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Công ty CP BMZ, đơn vị quản lý mạng xã hội cho một số nhà sáng tạo nội dung, nhận định quy định mới không chỉ dừng ở chế tài mà đã mở rộng trách nhiệm sang cả quản trị viên và nền tảng mạng xã hội. Nếu thiếu vai trò kiểm soát từ nền tảng, việc siết nội dung sẽ khó đạt hiệu quả. Do đó, các nền tảng cần hoàn thiện công cụ kiểm duyệt, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm, thay vì chỉ phản ứng khi có báo cáo. Thời gian tới, các hội nhóm buộc phải chuyên nghiệp hóa, xây dựng quy trình kiểm duyệt rõ ràng và vận hành bài bản hơn. Đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là điều kiện để duy trì uy tín và giữ chân người dùng. "Việc thích nghi không còn là lựa chọn. Nếu không kịp thời điều chỉnh, các hội nhóm không chỉ đối mặt với rủi ro pháp lý mà còn dễ mất tương tác, suy giảm thành viên và bị đào thải trong môi trường mạng ngày càng siết chặt và cạnh tranh khốc liệt" - ông Bình nói.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng phức tạp, mỗi người dùng cần chủ động trang bị kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả. Việc kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ không chỉ là thói quen cần thiết mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, nhất là khi mức xử phạt đối với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật tăng nặng từ ngày 1-7. Bên cạnh đó, người dùng cần tránh phát tán nội dung chưa được xác thực, không bình luận mang tính xúc phạm, bôi nhọ, cũng như không tiếp tay cho các nội dung xấu độc lan truyền trên không gian mạng. 

Làm sạch không gian mạng

Tại Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), cho hay trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ đáp ứng yêu cầu chặn, gỡ nội dung vi phạm pháp luật tại Việt Nam của các nền tảng xuyên biên giới đạt hơn 94%. Meta, với các mạng xã hội Facebook, Instagram, Messenger và Threads, đã chặn 63 tài khoản, trang và hội nhóm, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời xử lý 2.147 nội dung. TikTok đã chặn, gỡ 440 tài khoản, 10 tệp âm thanh liên quan đến khoảng 115.000 video cùng 275 nội dung khác trong 6 tháng đầu năm. Nền tảng cũng rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu từ cơ quan quản lý, từ mức 24 - 48 giờ xuống còn 3 - 12 giờ. YouTube cũng chặn 18 kênh, chứa gần 13.000 video với 165 triệu lượt xem, xử lý 545 nội dung, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2025.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo