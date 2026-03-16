Thể thao

Siêu cúp Finalissima bị hủy bỏ, Tây Ban Nha không tranh ngôi số 1 thế giới với Argentina

Đông Linh (theo AS, Marca)

(NLĐO) - Trận tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina đã chính thức bị hủy bỏ do trục trặc ở khâu tổ chức.

Quyết định này khiến giới mộ điệu tiếc nuối bởi tất cả không thể chứng kiến cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Argentina, hai thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới hiện tại. 

Màn so tài giữa nhà vô địch EURO 2024 và Copa America 2024 không được tiến hành theo kế hoạch ban đầu do quá nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, trong đó, thái độ từ chối kiên quyết từ phía Argentina khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Hủy bỏ đại chiến Tây Ban Nha - Argentina vì chiến sự Trung Đông

Trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina dự kiến tổ chức tại Qatar vào ngày 27-3. Sau các cuộc thảo luận căng thẳng giữa UEFA và ban tổ chức tại Qatar, hai bên thông báo rằng tình hình chiến sự trong khu vực khiến trận đấu không thể diễn ra như kế hoạch. Đây là điều đáng thất vọng đối với UEFA và các nhà tổ chức, bởi Qatar từng nhiều lần chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế đỉnh cao với cơ sở vật chất hiện đại.

Siêu cúp Finalissima bị hủy bỏ, Tây Ban Nha không tranh ngôi số 1 thế giới với Argentina - Ảnh 1.

Trận tranh Siêu cúp Finalissima chính thức bị hủy bỏ

Với quyết tâm cứu vãn trận đấu, UEFA đã đề xuất nhiều phương án thay thế nhưng đều không được Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) chấp thuận. Phương án đầu tiên là tổ chức trận đấu tại sân Santiago Bernabeu (Madrid) vào đúng ngày 27-3, với số lượng khán giả giới hạn chỉ 50% sức chứa của sân. Dù địa điểm được đánh giá xứng tầm sự kiện, phía Argentina đã từ chối.

Siêu cúp Finalissima bị hủy bỏ, Tây Ban Nha không tranh ngôi số 1 thế giới với Argentina - Ảnh 2.

Phía Argentina từ chối phương án thi đấu tại sân Bernabeu

Phương án thứ hai là thi đấu hai lượt: Lượt đi tại Bernabéu ngày 27-3 và lượt về tại Buenos Aires trong một kỳ FIFA Days trước EURO và Copa América 2028. Đề xuất này cũng bị bác bỏ.

UEFA tiếp tục đề nghị nếu tìm được sân trung lập tại châu Âu, trận đấu có thể diễn ra ngày 27-3 hoặc 30-3, nhưng Argentina vẫn không đồng ý. Liên đoàn bóng đá Argentina sau đó đề xuất tổ chức sau World Cup, song Tây Ban Nha lại không còn lịch trống.

Siêu cúp Finalissima bị hủy bỏ, Tây Ban Nha không tranh ngôi số 1 thế giới với Argentina - Ảnh 3.

Lionel Messi và đồng đội đăng quang World Cup 2022

Cuối cùng, Argentina chỉ chấp nhận thi đấu ngày 31-3 — thời điểm hoàn toàn không khả thi, dẫn đến việc UEFA buộc phải tuyên bố hủy bỏ trận Finalissima năm nay.

Đại chiến với Tây Ban Nha: Các ngôi sao cần, AFA không vội?

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho rằng vấn đề không nằm ở cầu thủ mà ở cấp quản lý và ban huấn luyện Argentina. Một số ngôi sao, trong đó có Lionel Messi, được cho là muốn ra sân để bổ sung thêm danh hiệu cho bộ sưu tập vốn đã đồ sộ. 

Tuy nhiên, lãnh đạo AFA không tỏ ra mặn mà, thậm chí bị cáo buộc liên tục "phá" các nỗ lực cứu vãn trận đấu.

Siêu cúp Finalissima bị hủy bỏ, Tây Ban Nha không tranh ngôi số 1 thế giới với Argentina - Ảnh 4.

Chủ tịch AFA Claudio Tapia đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ

Phương án tổ chức trận đấu tại sân Bernabeu với doanh thu bán vé chia đều cho hai bên, dưới sự hỗ trợ của Real Madrid, hoàn toàn khả thi song đề xuất này vẫn không làm hài lòng Chủ tịch AFA Claudio Tapia. 

Ngoài yếu tố tài chính, phía Argentina còn lo ngại lịch thi đấu dày đặc trước thềm World Cup, cũng như những yếu tố tâm lý và chuyên môn.

Siêu cúp Finalissima bị hủy bỏ, Tây Ban Nha không tranh ngôi số 1 thế giới với Argentina - Ảnh 5.

Tây Ban Nha vô địch Euro 2024

Finalissima được xem là biểu tượng cho sự hợp tác giữa UEFA và CONMEBOL, quy tụ hai nhà vô địch châu lục trong một trận cầu danh giá. Ở lần tổ chức gần nhất năm 2022, Argentina đã đánh bại Ý 3-0 tại sân Wembley để đăng quang.

Siêu cúp Finalissima bị hủy bỏ, Tây Ban Nha không tranh ngôi số 1 thế giới với Argentina - Ảnh 6.

Argentina quay lưng với chiếc cúp Finalissima

Việc trận đấu năm nay không thể diễn ra là tổn thất lớn về chuyên môn lẫn thương mại, đồng thời khiến người hâm mộ mất cơ hội chứng kiến màn thư hùng giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới. 

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu dày đặc, yếu tố chính trị và lợi ích kinh tế, câu chuyện trận Finalissima bị hủy cho thấy ngay cả những trận cầu danh giá nhất cũng không dễ trở thành hiện thực.

Đại thắng tuyển Ý, Argentina đăng quang Siêu cúp Liên lục địa

Đại thắng tuyển Ý, Argentina đăng quang Siêu cúp Liên lục địa

(NLĐO) – 29 năm sau lần góp mặt gần nhất ở Siêu cúp Liên lục địa, Argentina quay lại sân Wembley để so tài với tuyển Ý và giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

Argentina và Colombia đều không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức, cuộc thư hùng giữa 2 đội bóng hay nhất Copa America 2024 phải bước sang 2 hiệp phụ

(NLĐO) - Cả ba bàn thắng của trận chung kết đều được ghi trong hiệp hai nhưng Tây Ban Nha mới là đội giành được chức vô địch nhờ các pha lập công của Nico William và "siêu dự bị' Mikel Oyarzabal.

